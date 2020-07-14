В Украине разработали "дорожную карту" развития туризма: стали известны детали

Украина

В связи с изменением ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало «дорожную карту» развития туризма в Украине.

Об этом сообщили в Офиса президента по результатам совещания в понедельник вечером.

В частности, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.

«Стратегическими задачами является внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности», — сказал он.

Глава Минкульта добавил, что каждая область активно работает над инициативой «Туристические магниты».

«В частности — „Великое строительство“ самих „объектов притяжения“. Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли», — подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что 12 июня презентована промокампания #МандруйУкраїною. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон № 3377 для поддержки, в частности, сферы туризма в связи с карантином из-за коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что к развитию внутреннего туризма призывали и в партии «Слуга народа».

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