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В Украине разработали "дорожную карту" развития туризма: стали известны детали
В связи с изменением ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало «дорожную карту» развития туризма в Украине.
Об этом сообщили в Офиса президента по результатам совещания в понедельник вечером.
В частности, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.
«Стратегическими задачами является внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности», — сказал он.
Глава Минкульта добавил, что каждая область активно работает над инициативой «Туристические магниты».
«В частности — „Великое строительство“ самих „объектов притяжения“. Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли», — подчеркнул Ткаченко.
Он добавил, что 12 июня презентована промокампания #МандруйУкраїною. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон № 3377 для поддержки, в частности, сферы туризма в связи с карантином из-за коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что к развитию внутреннего туризма призывали и в партии «Слуга народа».6
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