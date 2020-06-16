Александр Корниенко: «Перенос местных выборов маловероятен, это сложный процесс»

Политика

В первой части интервью с главой партии «Слуга народа» Александром Корниенко речь шла о подготовке к проведению местных выборов и реформировании системы государственного управления. Во второй части он рассказал о работе парламентской президентской фракции.

«Некоторые старожилы парламента говорят, что Разумков — один из лучших спикеров в истории Украины»

— Александр, вы еще и заместитель главы парламентской президентской фракции. Иногда создается впечатление, что у вас «в товарищах согласья нет». Например, в недавнем интервью «Цензору» нардеп Гео Лерос сказал, что в Раде начались брожения по поводу отставки спикера Разумкова, что глава Офиса президента Ермак собирает голоса и ведет переговоры с фракциями на эту тему.

— Честно говоря, узнал об этом из интервью. Не буду сейчас оценивать Гео, его источники информации и вообще его творческий путь.

— С вами разговаривали о снятии Разумкова?

— Нет. Даже не представляю, как такие разговоры можно вести, учитывая популярность Дмитрия в Раде и уровень его компетенции. Некоторые старожилы парламента говорят, что он реально один из лучших спикеров в истории Украины. Я тоже так считаю, хотя в предыдущих созывах не работал. Мы прошли с Дмитрием всю президентскую и парламентскую кампании, понятно, что я не могу быть к нему объективен на сто процентов. Мне кажется, что он настолько на своем месте, что даже мысли такой ни у кого вообще не может возникнуть — ни у Андрея Ермака, ни у кого-либо из Офиса президента.

Я вообще никаких оснований для беспокойства не вижу. Разумков на своем месте, ему доверяют и его поддерживают депутаты. Он делает все, чтобы парламент работал более качественно.

Александр Корниенко и Дмитрий Разумков

— Накануне внеочередного заседания Верховной Рады, где рассматривали вопросы об отставке Кабмина Гончарука и бывшего генпрокурора Рябошапки, в распоряжении редакции издания «Новое время» оказался некий документ, который депутаты от «Слуги народа» якобы получили из Офиса президента. Там были подсказки, как необходимо аргументировать претензии к Кабмину и руководителям силовых ведомств. Возрождаются темники?

— Нет, что вы. Просто наш коммуникационный департамент готовит для депутатов некоторые комментарии о текущей ситуации, о нашей партийной позиции и т. д. Депутатам, особенно тем, кто часто ходит на телеэфиры, важно понимать весь спектр проблем. У нас же человек идет на эфир по энергетической теме, а там могут спросить и про децентрализацию, и про статус русского языка. Надо быть готовым.

Понятно, что есть позиция партии. По большинству вопросов она формируется в процессе, какие-то горячие темы мы обсуждаем на ходу. Но я не вижу ничего постыдного в том, что мы своим коллегам, в том числе и не членам партии, сообщаем эту позицию. Искать в этом какой-то умысел не надо. Ну хорошо, можно назвать это темниками, но это больше вопрос к тому, кто их так называет.

«Уровень компетентности „слуг народа“ растет. Он и так был высоким»

— Впервые в истории независимой Украины в парламенте появилось монобольшинство. Казалось, что голосов для принятия любого решения, кроме поправок в Конституцию, у вас с избытком. Однако не тут-то было. Некоторые важные решения Рада не могла принять без голосов других фракций. Разброд и шатание?

— Ну, я так не сказал бы. Мы сами часто даем 226 голосов, иногда по каким-то вопросам идет дискуссия.

Понятно, что фракция проходит через определенные этапы. Турборежим давно позади. Все чаще сами депутаты становятся субъектами законодательной инициативы (у нас три субъекта законодательной инициативы — Кабмин, президент и нардепы), все больше регистрируют так называемые депутатские законы (часть из них мы относим к комитетским, когда в комитете есть консенсус). Теперь нужно больше времени и внимания уделять обсуждению будущих законов. Мы этим занимаемся очень плотно. Глава фракции Давид Арахамия сейчас курирует наработку некоторых моделей, которые позволят во время следующей парламентской сессии более динамично и глубоко прорабатывать законопроекты.

— А как быть с некомпетентностью «слуг»? Это одна из главных претензий к вашей фракции.

— Уровень компетентности растет. Он и так был высоким.

— Ой ли?

— Не надо обобщать. Треть фракции — это кандидаты и доктора наук, причем юридических. У нас много практиков в своей сфере. Взять, например, транспортный комитет, там люди из этого бизнеса. У аграриев — то же самое.

Депутаты представляют народ. Должны ли все быть докторами наук? Наверное, нет. Должны ли члены Комитета по вопросам правовой политики, где рассматривают предложения об изменениях Конституции, быть докторами юридических наук? Наверное, да. Должны ли депутаты, например, Комитета по организации государственного устройства и местного самоуправления, в котором я состою, быть знакомы со сферой местного самоуправления? Наверное, да. То есть вопрос в том, что мы хотим от парламента.

Этот парламент отличается от предыдущих тем, что количество «трудодней» у нас точно в разы больше — 80 процентов депутатов постоянно ходят на пленарные заседания и комитеты. Даже те, кто в прошлых созывах позволяли себе участвовать в этом изредка, подходят в зале и говорят: «Вы, конечно, нас тут изнасиловали, пришлось работать, но спасибо, что мы хоть теперь прилично выглядим перед избирателями».

Разумеется, уровень компетенции надо повышать. У нас многие депутаты обучаются, некоторые пошли путем формирования своего качественного офиса. Кто-то с секретариатом фракции больше работает, кто-то с партийными структурами. Идет специализация, идет погружение депутатов в законотворчество. Вот мы сейчас находимся в партийном хабе (мы беседовали в КВЦ «Парковый». — Авт.), видите, тут шумно, жизнь кипит. Я же тоже человек из бизнеса (Корниенко работал журналистом и редактором, концертным директором, консультантом по развитию и бизнес-тренером; основал успешный бизнес в сфере тренингов и событий; с 2006 года сотрудничал с разными политсилами как консультант; с ноября 2018 года координировал волонтерский проект «ЗеКоманда», в мае прошлого года возглавил предвыборный штаб партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах. — Авт.), никогда этим не занимался, мне тоже понадобилось какое-то время, чтобы понять, как все работает и как двумя предложениями в каком-то законе можно перевернуть полстраны.

«Есть красные линии, за которые ни Зеленский, ни наша партия не будут преступать. Ни при каких обстоятельствах»

— Местные выборы могут быть перенесены?

— Очень маловероятно. Дай Бог, чтобы не было второй волны коронавируса, чтобы все были здоровы.

Мы анализировали опыт стран, переносивших выборы. В Украине выборы серьезно защищены Конституцией, а быстро изменить Основной закон очень сложно. Выборы — это важнейшая демократическая процедура, в результате которой формируется власть. Ее возможно только сдвинуть по времени, и то при каких-то действительно чрезвычайных ситуациях типа введения военного положения.

Пока мы карантин прошли не настолько тяжело, чтобы называть это чрезвычайной ситуацией. Думаю, что в этом заслуга и президента, который все взял под личный контроль, и правительства, и главного санитарного врача, и всех служб, которые причастны к борьбе с коронавирусом. Так что нет оснований думать о переносе выборов.

— Опять возвращаюсь к дефициту кадров. На местном уровне сменится огромное количество людей. Что их ждет, если они потом превратятся в ваших оппонентов, как уже случилось с некоторыми нардепами?

— Изначально монобольшинство было представлено 254 депутатами. Двух, Анну Скороход и Антона Полякова, мы исключили из фракции, и сейчас они по отношению к нам занимают достаточно жесткую позицию. Ну, это логично, наверное, им есть за что нас критиковать. Депутат Иванисов сам вышел из фракции. К тому же случились какие-то медийные скандалы. Но нет каких-то серьезных коррупционных историй, которые были бы доказаны, доведены до суда и так далее. Есть какие-то «пленки Лероса» обо всем на свете, но, опять же, непонятно, про кого они.

Что мы можем получить после местных выборов? Наверняка будут истории похуже, потому что появится около 15 тысяч депутатов всех уровней. И если депутаты обл- или горсоветов как правило ведут себя прилично, то в ОТГ случается всякое.

Конечно, есть огромный риск и насчет поведения, и насчет имиджа членов нашей будущей команды, и насчет их голосования в советах. Мы будем прорабатывать все эти моменты на этапе подбора кандидатов. Они будут подписывать какие-то меморандумы (понятно, что это мало работает, но тем не менее), брать на себя обязательства не участвовать в коррупционных голосованиях и прочих безобразиях.

Плюс мы параллельно работаем над законодательством по народному отзыву, что позволит людям самим решать, кого необходимо отозвать. И, конечно, будем максимально включать моральный механизм. Он при работе с депутатами Рады себя неплохо показал.

— Глава Офиса президента Андрей Ермак неоднократно высказывал идею одновременного проведения местных выборов на всей территории страны, в том числе и в ОРДЛО. Зеленский с ним солидарен. Вы сами в этот фантастический сценарий верите?

- Это наша цель, мы к ней рано или поздно придем. Могу повторить только то, о чем мы все сто раз уже говорили: сначала контроль над границей, потом выборы. Какой срок должен пройти между этими двумя этапами, сегодня сложно сказать.

— Кремль и его марионетки на оккупированной территории настаивают на особом статусе Донбасса, закрепленном в Конституции. Но вы не раз четко высказывали позицию партии — этого не будет. Цена вопроса — мир на востоке страны. Партия «Слуга народа» готова пойти на мир любой ценой?

— По-моему, за год президентства Зеленского все уже убедились, что есть красные линии, за которые ни он, ни наша партия не будут преступать. Ни при каких обстоятельствах. Пока не было повода думать иначе.

— Украина, как и весь мир, столкнулась с колоссальными рисками и вызовами. У многих сограждан возникает стойкое ощущение, что страна летит в пропасть. Верите, что мы выстоим?

- Выскажу свое мнение. У украинцев (сужу по себе, своим родственникам и знакомым) как у нации очень высокий запас прочности. К сожалению, он образовался не от хорошей жизни, а от того, что тут постоянно были какие-то беды: войны, оккупации, Голодомор, 300 лет борьбы за государственность. Но это все привело к тому, что свободолюбивые украинцы стали достаточно стойкими людьми, причем с небольшой дулей в кармане по отношению к власти, что мне теперь как ее представителю не всегда приятно осознавать. В чем выражается эта дуля в кармане? Например, во время соцопросов люди говорят, что у них заканчиваются деньги, а мы знаем, что у них в матрасе еще есть запасы. Они говорят, что не пойдут строить дороги и будут ждать, пока откроется граница с Польшей, однако мы видим, как трудоустраиваются на «большую стройку». Таков нормальный традиционный украинский процесс. У нас очень большая степень выживаемости и приспособляемости.

Думаю, что к этой беде с коронавирусом, которая, слава Богу, нас меньше коснулась с точки зрения медицинских последствий, а больше экономически и психологически, мы тоже рано или поздно (лучше рано) приспособимся. Люди все-таки поняли масштаб возможной катастрофы и как-то мобилизовались. Понятно, что эта мобилизация не такая, как была в 2014 году.

Уверен, что, когда мы выйдем из карантина, начнется экономическая мобилизация. Уже появились первые ее сигналы. Люди начинают предлагать: давайте больше покупать друг у друга, приобретать украинские товары, развивать внутренний туризм, искать какие-то внутренние ресурсы. Это двухсторонний процесс: люди не станут в него включаться, если государство будет филонить, чего мы не имеем права допустить.

Нам еще в ноябре предрекали, что все рухнет. А уже июнь на дворе. Многие привыкли к такому состоянию ожидания, мол, все полетит в тартарары. Однако все как-то стоит и не падает. Надо использовать этот момент, когда каждая страна — сама за себя. В такой ситуации мы можем активнее развивать свою субъектность. Но это тема другого долгого разговора.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, один из спикеров партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, как изменится жизнь журналистов после принятия парламентом Закона «О медиа».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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