Украина

Арестовывают на глазах у родственников: стало известно, сколько людей пропало в аннексированном Крыму

С 2014 года, с началом временной оккупации Российской Федерацией крымского полуострова там продолжаются систематически нарушаться права человека.

В частности, за это время пропали без вести 45 человек, при этом 15 до сих пор неизвестна.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

По словам заместителя постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, насильственные исчезновения в аннексированном Россией Крыму — одно из преступлений, совершаемых оккупантами.

«Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных», — отметила она.

Сейчас Кабинетом Министров Украины формируется Комиссия по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах. С началом работы Комиссии Представительство Президента планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений, осуществляемых в период оккупации на территории АР Крым и города Севастополя и находится на постоянной связи с Прокуратура Автономной Республики Крым по каждому случаю исчезновения.

«Насильственные исчезновения — это один из тягостны преступлений, совершаемая оккупант, создавая атмосферу страха, запугивая родственников и друзей пропавшего. Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных ею территориях. Представьте, что на глазах близких человека задерживают правоохранители в форме — агенты государства — и потом его нет в СИЗО, отделениях полиции или в суде, нет в больницах, он не появляется дома. И такая неизвестность может продолжаться месяцы и годы», — сказано в сообщении.

В представительстве президента отмечают, что задача государства в таких условиях — документировать случаи насильственных исчезновений, в рамках полномочий осуществлять расследование и привлекать международные организации к розыску, в это время поддерживать родственников пропавших без вести, которая может включать не только материальную помощь, но и психологическую поддержку и постоянный доступ к информации о состоянии расследования.

«Мы должны помнить об именах всех жертв насильственных исчезновений на наших территориях, ведь за цифрами 45 и 15 стоят реальные люди, слезы и надежды десятков и тысяч людей «, — комментирует заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В докладе четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права.

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