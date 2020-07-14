- 02:52 Арестовывают на глазах у родственников: стало известно, сколько людей пропало в аннексированном Крыму
- 02:38 Трагедия в Харькове: женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой
- 00:25 Вспышка COVID-19 в Одесской области: заразились пациенты психбольницы
- 13.07 23:50 Зеленский поручил разобраться со слишком низкими пенсиями для семей погибших военных на Донбассе
- 13.07 23:25 В Украине разработали "дорожную карту" развития туризма: стали известны детали
- 13.07 22:45 Запорожье "утонуло" после сильного ливня, понадобилась помощь спасателей
- 13.07 22:30 Уровень безнаказанности такой, что задержанных пытают на глазах их адвокатов, — доклад ООН о пытках в Крыму
- 13.07 22:18 Украинец Кравец забил гол в Турции, когда его команда играла вдевятером
- 13.07 22:09 С таким огромным мандатом доверия Зеленский мог сделать все, но вместо этого наделал ошибок, — Пономарев
- 13.07 22:01 "Нарушили все моральные нормы": боевики убили военного медика, пытавшегося помочь раненому, — штаб ООС
- 13.07 21:45 В июле киевлян ждет еще один коммунальный платеж: от чего зависит сумма
- 13.07 21:26 Зеленский требует ужесточить вплоть до пожизненного заключения наказание для пьяных виновников ДТП
Арестовывают на глазах у родственников: стало известно, сколько людей пропало в аннексированном Крыму
С 2014 года, с началом временной оккупации Российской Федерацией крымского полуострова там продолжаются систематически нарушаться права человека.
В частности, за это время пропали без вести 45 человек, при этом 15 до сих пор неизвестна.
Об этом сообщили в пресс-службе Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.
По словам заместителя постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, насильственные исчезновения в аннексированном Россией Крыму — одно из преступлений, совершаемых оккупантами.
«Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных», — отметила она.
Сейчас Кабинетом Министров Украины формируется Комиссия по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах. С началом работы Комиссии Представительство Президента планирует поднимать вопрос насильственных исчезновений, осуществляемых в период оккупации на территории АР Крым и города Севастополя и находится на постоянной связи с Прокуратура Автономной Республики Крым по каждому случаю исчезновения.
«Насильственные исчезновения — это один из тягостны преступлений, совершаемая оккупант, создавая атмосферу страха, запугивая родственников и друзей пропавшего. Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных ею территориях. Представьте, что на глазах близких человека задерживают правоохранители в форме — агенты государства — и потом его нет в СИЗО, отделениях полиции или в суде, нет в больницах, он не появляется дома. И такая неизвестность может продолжаться месяцы и годы», — сказано в сообщении.
В представительстве президента отмечают, что задача государства в таких условиях — документировать случаи насильственных исчезновений, в рамках полномочий осуществлять расследование и привлекать международные организации к розыску, в это время поддерживать родственников пропавших без вести, которая может включать не только материальную помощь, но и психологическую поддержку и постоянный доступ к информации о состоянии расследования.
«Мы должны помнить об именах всех жертв насильственных исчезновений на наших территориях, ведь за цифрами 45 и 15 стоят реальные люди, слезы и надежды десятков и тысяч людей «, — комментирует заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В докладе четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права.6
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Арестовывают на глазах у родственников: стало известно, сколько людей пропало в аннексированном Крыму
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..