Украина

Запретить пытки и допустить международных наблюдателей: в ООН напомнили России об обязательствах по Крыму

Организация объединенных наций в соответствии с рекомендациями дипломатических миссий мира напомнила правительству Российской Федерации о необходимости выполнения обязательства по соблюдению международных норм в области прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), которую опубликовало Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

«Я настоятельно призываю правительство Российской Федерации выполнить свои обязательства по соблюдению международных норм в области прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые применяются к ней в соответствии с международным гуманитарным правом. Я также настоятельно призываю правительство Российской Федерации обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за соблюдением прав человека и доступ правозащитных неправительственных организаций в Крым», — указал в докладе генсек ООН.

Также Антониу Гутерреш призвал правительство России обеспечить беспрепятственную свободу передвижения между Крымом и другими частями Украины.

«Не менее важно в полной мере соблюдать абсолютный запрет на применение пыток и обеспечить оперативное, независимое, беспристрастное, тщательное и эффективное расследование всех заявлений о жестоком обращении, пытках и насильственных исчезновениях в Крыму, а также обеспечить право на свободу выражения мнений, на свободу убеждений, право на мирные собрания и свободу объединений, свободу мыслей, совести и религии, которое касаются всех лиц и групп лиц в Крыму без дискриминации по каким бы то ни было причинам», — сказано в докладе.

Отмечается, что доклад Гутерреша охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года. Документ основан на мониторинге и документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права на аннексированном полуострове.

Среди прочих тем, документ содержит информацию о:

пытках и жестоком обращении со стороны ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму, включая избиения, удары электрическим током и удушения, применяемые против жертв;

нарушении прав задержанных, в том числе систематические избиения, необоснованные личные осмотры, отказ в свиданиях с родственниками и адвокатами, давление на получение российского гражданства;

обвинения за публикации в социальных сетях и вмешательства в работу журналистов;

свидтельства 21 тысячи жителей Крыма, которые были призваны в вооруженные силы РФ с начала оккупации (по состоянию на 1 января 2020 года);

191 решение суда в 2019 году, которые обязали жителей Крыма покинуть территорию Крыма;

Указания на препятствия, с которыми сталкиваются люди из Крыма в доступе к украинским публичных услугам на материковой части Украины.

Напомним, в апреле ЮНЕСКО констатировала ухудшение ситуации в оккупированном Крыму в сферах компетенции организации.

До этого в ЕС зафиксировали систематическое преследование лиц в Крыму, которые противостоят оккупационным «властям».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 1 июля, постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти «к более решительным действиям» в отношении России из-за ситуации с нарушением прав человека в Крыму.

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