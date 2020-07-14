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Украина

"Лишить рудиментов": стало известно, когда Рада займется вопросами обороны и реформы СБУ

5:28 14 июля 2020
Арахамия Давид

Попавший в скандал с обсуждением нелицеприятными словами коллеги по партии лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не текущей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады по оборонным вопросам.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова».

«На этой неделе мы будем делать вне очереди по новому закону об оборонных закупках. Очень много индустрия ждет именно лишение всех рудиментов, которые были во времена еще советских, которые еще… содержатся в системе закупок», — отметил Арахамия и добавил, что также может идти о рассмотрении нового законопроекта о разведке.

Кроме того, Арахамия, говоря о реформе правоохранительных органов, высказал мнение, что в сентябре на голосование ВР будет вынесен, в частности, законопроект о реформе Службы безопасности Украины.

Как известно, Зеленский 10 марта внес в Верховную раду законопроект № 3196 «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины». Президент подал в парламент законопроект как неотложный. Впоследствии в Раде появился текст законопроекта Зеленского № 3196 «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 16 июля, Верховная Рада может рассмотреть проект закона, отменяющий переход учащихся 5−11 классов русскоязычных школ на украинский язык. В случае принятия этого закона, переход учащихся на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 будет отменен. Более того, в любых школах, включая школы с украинским языком обучения, будет разрешено преподавать «несколько учебных предметов» на русском языке.

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