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Рада с подачи «слуг народа» рассмотрит закон об отмене преподавания на украинском языке в школах
В четверг, 16 июля, Верховная Рада может рассмотреть проект закона, отменяющий переход учащихся 5−11 классов русскоязычных школ на украинский язык.
Как сообщает народный депутат Украины Ирина Фриз, этот вопрос с подачи фракции «Слуга народа» спикер Дмитрий Разумков поручил включить в повестку дня.
По словам Ирины Фриз, в случае принятия этого закона, переход учащихся на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 будет отменен. «Более того, в любых школах, включая школы с украинским языком обучения, будет разрешено преподавать „несколько учебных предметов“ на русском языке», — пишет нардеп на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закон о среднем образовании, в частности, предусматривающий несколько моделей обучения по-украински в различных школах, Верховная Рада Украины приняла в январе 2020 года.337
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