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Украина

Приятная прохлада и грозовые дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

7:04 14 июля 2020
дождь

В Украине после довольно длительной жары установилась комфортная летняя погода.

По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 14 июля, в большинстве регионов будет солнечно и сухо. Дожди пройдут в восточных, юго-восточных областях, а также частично коснутся Чернигова и Сум. Температура воздуха от +18−21 на западе до +25−27 на востоке.

В среду, 15 июля, дождливая погода сохранится в Донецкой, Луганской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Воздух в западных регионах прогреется до +22−24 градусов, в центре и на юге — до +25−27 градусов. На севере и востоке будет холоднее на 2−3 градуса.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, вторая декада июля останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят и начало третьей декады июля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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