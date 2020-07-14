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Приятная прохлада и грозовые дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В Украине после довольно длительной жары установилась комфортная летняя погода.
По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 14 июля, в большинстве регионов будет солнечно и сухо. Дожди пройдут в восточных, юго-восточных областях, а также частично коснутся Чернигова и Сум. Температура воздуха от +18−21 на западе до +25−27 на востоке.
В среду, 15 июля, дождливая погода сохранится в Донецкой, Луганской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Воздух в западных регионах прогреется до +22−24 градусов, в центре и на юге — до +25−27 градусов. На севере и востоке будет холоднее на 2−3 градуса.
Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, вторая декада июля останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят и начало третьей декады июля.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»85
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