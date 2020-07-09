Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Украина

В начале этой недели в Украину пришел антициклон Xabi, который заставил жару отступить. Этот антициклон принес с собой дожди, грозы и приятную прохладу. Правда, в середине недели вернулась жара, жертвами которой стали два человека в Херсонской области. Предположительно, что от теплового удара умерли комбайнер и женщина, работавшая на поле. Какой будет погода в ближайшие дни? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

— В ближайшие сутки погоду будет определять холодный воздух из Атлантики, но Украина останется в поле повышенного давлении, из-за чего возможны местами кратковременные дожди в западных и северных областях. 10 июля в большинстве областей будет без осадков, — рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. — 11 июля также без осадков, но в этот день к Украине подойдет еще один атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди с грозами на западе. Если говорить об температурном фоне, то по ночам столбики термометров будут показывать 8−16 градусов тепла, на побережье моря — 15−20 выше нуля. А днем ожидается от 20 до 27 градусов тепла. 11 июля в Украине будет наблюдаться снова рост температуры до 28−33 градусов. А 12−13 июля на погоду повлияют атмосферные фронты, поэтому вновь придут кратковременные дожди с грозами в большинстве областей. В этой связи температурный фон снова снизится к более комфортным значениям: по ночам 10−16 градусов тепла, на побережье морей до плюс 20, а днем — 23−28 выше нуля. Правда, на западе местами может быть днем 18 — 20 градусов тепла. А дальше ожидается в Украине не стабильная погода с дождями и температурой 20−27 градусов, на юге возможно плюс 30.

В пятницу, 10 июля, ожидается сухая погода, скорость ветра — около 5 метров в секунду. Днем на западе температура воздуха опустится до отметок плюс 23, а на юге местами воздух прогреется до плюс 30, а в Крыму ожидается 31 градус тепла.

В субботу, 11 июля, грозы возможны на западе Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе страны температура воздуха опустится до отметки плюс 23, а на юге она прогреется до 30 выше нуля, а в Крыму ожидается 31 градус тепла.

В воскресенье, 12 июля, грозовые дожди возможны на западе и местами на севере, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе столбики термометров опустятся до отметки плюс 15, а вот на юге местами воздух прогреется до 33 градусов тепла.

В понедельник, 13 июля, небольшие дожди возможны практически на всей территории Украины, а вот на юге и востоке местами пройдутгрозы, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем температура воздуха на западе опустится до плюс 15, а на востоке и местами юге воздух прогреется до 29 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань июль буде дождливым, но теплым.

— По моим расчетам дожди возможны с 10 по 13 июля, с 24-го по 27-е и 30−31 июля, — говорит синоптик. — Днем столбики термометров будут колебаться от 25 до 29 градусов тепла, а по ночам ожидается, что температура опустится до отметок плюс 14 — 17.

По словам другого народного синоптика Владимира Деркача, который поделился своим прогнозом погоды в интервью «ФАКТАМ», вторая декада июля будет по-летнему теплая. «Правда, в первые и последние дни этой десятидневки могут быть небольшие дожди. Осадки принесут с собой незначительное снижении температуры. Этот спад температуры захватит начало третей декады июля. После этого вернется теплая погода», — добавил синоптик.

Ранее Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» дал прогноз на нынешнее лето. По его словам, лето будет жарким, с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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