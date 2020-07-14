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Из последних сил спасла сына: найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор» Наи Риверы
Полиция американского штата Калифорния подтвердила, что пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера утонула в озере Пиру. Тело 33-летней актрисы было найдено в результате масштабной поисковой операции спустя пять дней после ее исчезновения.
Ная, которая неоднократно признавалась одной из самых сексуальных женщин мира, каталась по озеру с четырехлетним сыном Джози в арендованной ею моторной лодке. Мать и сын плавали. Мальчик был в спасательном жилете, а свой жилет Ривера оставила на борту.
Полиция пришла к выводу, что Ная и Джози попали в сильное течение. Как пишет издание People, Ривера из последних сил сумела подсадить ребенка, помогая ему забраться в лодку, которую сносило в сторону. Но сама спастись уже не смогла. Джози рассказал полицейским, что мама исчезла под водой и уже не вернулась. Мальчика обнаружили спящим в лодке несколько часов спустя.
По словам полицейских, нет оснований предполагать, что смерть актрисы была результатом чего-то злого умысла, или что она покончила с собой. Это был несчастный случай.
К слову, тело Наи было обнаружено ровно спустя семь лет после того, как другая звезда сериала «Хор», канадский актер Кори Монтейт, скончался от передозировки наркотиков в возрасте 31 года. А в 2018 году еще один актер, снимавшийся в этом сериале, Марк Саллинг, покончил с собой в возрасте 35 лет. До этого он признал себя виновным в хранении детской порнографии и ожидал приговора.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в последних постах в соцсетях пропавшей на озере Наи Риверы обнаружили зловещие намеки.
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