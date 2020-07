Шоу-бизнес

В Калифорнии на озере Пиру продолжаются поиски предположительно утонувшей звезды сериала «Хор» — 33-летней Наи Риверы. По словам ее четырехлетнего сына Джози, который был вместе с матерью в арендованной ею лодке, она прыгнула в воду и больше не вернулась.

Как пишет издание People, спасатели говорят, что поиски вести сложно, и что тело могут никогда не найти, если оно зацепилось за что-то на дне.

Между тем поклонники актрисы усмотрели зловещие намеки в постах, которых она размещала в соцсетях в последнее время. Так, несколько недель назад Ная, будто предчувствуя свою гибель, писала, что «завтрашний день никому не гарантирован» и что его не следует воспринимать, как данность. «Каждый день, когда вы живы — это благословение», — писала она.

А за несколько часов до своего исчезновения Ривера опубликовала фотографию с сыном, подписав ее: «Только мы вдвоем» (Just the two of us). Фанаты обратили внимание на леденящее душу совпадение — это многократно повторяемая строка из композиции рэпера Эминема «'97 Bonnie & Clyde». Герой песни убивает бывшую жену и топит ее тело в озере на глазах у ребенка. Эминему пришла идея написать эту песню в то время, когда его экс-супруга Ким не давала ему увидеться с дочерью.

В озере Пиру, известном своими водоворотами, с 1994 году утонули по меньшей мере восемь человек. Ривера отдыхала здесь неоднократно.

Джози в данное время находится со своим отцом — актером Райаном Дорси. Они с Наей развелись в 2018 году.



Ривера и Дорси

