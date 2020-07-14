27.04 / 27.10 30.44 / 30.68
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Британии покупателей без масок будут штрафовать на 125 долларов

7:52 14 июля 2020
Люди в масках в магазине

В попытке предотвратить новую волну коронавируса в Великобритании с 24 июля войдет в силу требование в обязательном порядке носить маски во всех магазинах. За несоблюдение этого правила будет взиматься штраф в размере 100 фунтов (более 125 американских долларов). До сих пор обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.

Как сообщает издание Daily Mail, за исполнением распоряжений правительства будет следить полиция.

«Существует все больше доказательств тому, что ношение масок в закрытых помещениях помогает защищать человека и окружающих его людей от коронавируса», — заявил представитель резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Исследования, проведенные в Гонконге, показали, что ношение маски снижает риск заразиться вирусом до 75%. А немецкие ученые заявили, что обязательное ношение масок в общественных местах может замедлить распространение коронавируса на 40%.

Общее число умерших в Великобритании от COVID-19 уже приближается к 45 тысячам человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что актер Том Хэнкс выразил свое отношение к тем, кто не носит маски.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ная Ривера с сыном

Из последних сил спасла сына: найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор» Наи Риверы

указатель

Россия выходит из "Минска"? В Украине прояснили ситуацию с недавним заявлением Грызлова по Донбассу

Задержание пенсионера

"Превышение власти": ГБР займется патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера

Индийские девушки

Зеленский захотел увидеть в Украине побольше индусов и китайцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер