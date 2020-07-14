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В Британии покупателей без масок будут штрафовать на 125 долларов
В попытке предотвратить новую волну коронавируса в Великобритании с 24 июля войдет в силу требование в обязательном порядке носить маски во всех магазинах. За несоблюдение этого правила будет взиматься штраф в размере 100 фунтов (более 125 американских долларов). До сих пор обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.
Как сообщает издание Daily Mail, за исполнением распоряжений правительства будет следить полиция.
«Существует все больше доказательств тому, что ношение масок в закрытых помещениях помогает защищать человека и окружающих его людей от коронавируса», — заявил представитель резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.
Исследования, проведенные в Гонконге, показали, что ношение маски снижает риск заразиться вирусом до 75%. А немецкие ученые заявили, что обязательное ношение масок в общественных местах может замедлить распространение коронавируса на 40%.
Общее число умерших в Великобритании от COVID-19 уже приближается к 45 тысячам человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что актер Том Хэнкс выразил свое отношение к тем, кто не носит маски.
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