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Стиль жизни

Кейт Миддлтон изменила прическу и цвет волос после карантина (фото, видео)

8:53 14 июля 2020
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, которая в июне вышла из самоизоляции, проведя три месяца в своем поместье Анмер-холл вместе с мужем и тремя детьми, изменила имидж. Герцогиня Кембриджская осветлила волосы и сделала новую стрижку — со слоями возле лица.

В таком образе 38-летняя жена принца Уильяма появилась на записи видео для Tiny Happy People — новой образовательной инициативы телеканала BBC, посвященной развитию коммуникативных навыков у детей от самого раннего младенчества до четырех лет.

Как пишет издание Daily Mail, Кейт была в черном платье в белый горошек от Emilia Wickstead и в босоножках на танкетке.

Стоимость платья — почти 2000 долларов, однако сейчас оно продается со скидкой в 70%. После того, как Миддлтон появилась в этом платье на публике, оно, скорее всего, будет раскуплено за считанные часы.

Поклонники Кэтрин засыпали ее комплиментами в соцсетях, отметив, что она стала выглядеть моложе и, как всегда, представляет собой настоящий образец стиля.

Кейт и Уильям на карантине

Фото Twitter The Duke and Duchess of Cambridge

 

Ранее «ФАКТЫ» писали — В сети показали, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы сменили пол.

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