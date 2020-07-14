Кейт Миддлтон изменила прическу и цвет волос после карантина (фото, видео)

Стиль жизни

Кейт Миддлтон, которая в июне вышла из самоизоляции, проведя три месяца в своем поместье Анмер-холл вместе с мужем и тремя детьми, изменила имидж. Герцогиня Кембриджская осветлила волосы и сделала новую стрижку — со слоями возле лица.

В таком образе 38-летняя жена принца Уильяма появилась на записи видео для Tiny Happy People — новой образовательной инициативы телеканала BBC, посвященной развитию коммуникативных навыков у детей от самого раннего младенчества до четырех лет.

Как пишет издание Daily Mail, Кейт была в черном платье в белый горошек от Emilia Wickstead и в босоножках на танкетке.

Стоимость платья — почти 2000 долларов, однако сейчас оно продается со скидкой в 70%. После того, как Миддлтон появилась в этом платье на публике, оно, скорее всего, будет раскуплено за считанные часы.

Поклонники Кэтрин засыпали ее комплиментами в соцсетях, отметив, что она стала выглядеть моложе и, как всегда, представляет собой настоящий образец стиля.

Кейт и Уильям на карантине

Фото Twitter The Duke and Duchess of Cambridge

Tune in to @BBCBreakfast on the morning of Tuesday 14th July to see more from The Duchess of Cambridge and #TinyHappyPeople! pic.twitter.com/B6yg3YnIWP — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 13, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали — В сети показали, как выглядели бы члены британской королевской семьи, если бы сменили пол.

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