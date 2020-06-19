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Гламур

В джинсах и жилете: Кейт Миддлтон впервые за три месяца вышла из самоизоляции (фото, видео)

16:18 19 июня 2020
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, работавшая ранее на удаленке, впервые за три месяца вышла из самоизоляции. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham, который находится недалеко от загородного имения Анмер-холл в Норфолке, где сидели на карантине Кейт, ее муж принц Уильям и трое их детей.
Как пишет Daily Mail, для первого выхода в свет 38-летняя Кейт выбрала скромный образ — коричневые джинсы, рубашку, жилет Fjallraven стоимостью 217 долларов и кроссовки. Из украшений на ней были серьги с ониксом от Monica Vinader и ее помолвочное кольцо с сапфиром.

Миддлтон купила семена и растения, побеседовав с владельцами центра Мартином и Дженни Тернерами. Она поинтересовалась, как развивается их бизнес, и рассказала, что ее дети Джордж, Шарлотта и Луи, которые любят проводить время на улице, высаживали на домашнем огороде помидоры и наблюдали, как они растут. «Они с волнением следили, как они развивались из семян, а теперь они ростом с них самих», — рассказала герцогиня.

Между тем в тот же принц Уильям, который ранее на неделе уже появлялся на публике, посетил местную пекарню. Там ему подарили торт с поздравительной надписью — в воскресенье, 21 июня, Уильям отметит свое 38-летие.

Как писали ранее «ФАКТЫ», первыми членами королевской семьи, завершившими карантин, стали отец и мачеха Уильяма — принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла.

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