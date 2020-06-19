В джинсах и жилете: Кейт Миддлтон впервые за три месяца вышла из самоизоляции (фото, видео)

Гламур

Кейт Миддлтон, работавшая ранее на удаленке, впервые за три месяца вышла из самоизоляции. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham, который находится недалеко от загородного имения Анмер-холл в Норфолке, где сидели на карантине Кейт, ее муж принц Уильям и трое их детей.

Как пишет Daily Mail, для первого выхода в свет 38-летняя Кейт выбрала скромный образ — коричневые джинсы, рубашку, жилет Fjallraven стоимостью 217 долларов и кроссовки. Из украшений на ней были серьги с ониксом от Monica Vinader и ее помолвочное кольцо с сапфиром.

Миддлтон купила семена и растения, побеседовав с владельцами центра Мартином и Дженни Тернерами. Она поинтересовалась, как развивается их бизнес, и рассказала, что ее дети Джордж, Шарлотта и Луи, которые любят проводить время на улице, высаживали на домашнем огороде помидоры и наблюдали, как они растут. «Они с волнением следили, как они развивались из семян, а теперь они ростом с них самих», — рассказала герцогиня.

Между тем в тот же принц Уильям, который ранее на неделе уже появлялся на публике, посетил местную пекарню. Там ему подарили торт с поздравительной надписью — в воскресенье, 21 июня, Уильям отметит свое 38-летие.

Как писали ранее «ФАКТЫ», первыми членами королевской семьи, завершившими карантин, стали отец и мачеха Уильяма — принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла.

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