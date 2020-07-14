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"Евробляхеры" устроили дебош на границе с Венгрией (видео)
На границе с Венгрией в пункте пропуска «Лужанка» мужчины, пытавшиеся ввезти на территорию Украины автомобили на иностранной регистрации, устроили дебош. Ранее на Харьковщине пограничники задержали незадачливого нарушителя границы, который пытался в районе Гоптовки перелезть через инженерные заграждения.
Как передают в Госпогранслужбе, у «евробляхеров» для пропуска авто через границу не хватало разрешительных документов. Мужчины затеяли свару, угрожая пограничникам.
Дебоширов задержали, на них составили протоколы об административных правонарушениях: за злостное неповиновение пограничникам (ст. 185−10 КУоАП) и за нарушение режима в пункте пропуска (ст. 202 КУоАП).
Меру ответственности задержанных определит суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пешеходном пункте пропуска «Шегини» пограничники изъяли у 27-летнего мужчины килограмм амфетамина. Он пытался пронести наркотики через границу в трусах.277
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