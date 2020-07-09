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Пытался затереть следы курткой: незадачливый нарушитель украинско-российской границы попал на видео
В Харьковской области пограничники задержали мужчину, который попытался незаконно пересечь границу с Россией возле Гоптовки. Ранее на границе с Польшей задержали украинца, который пытался вывезти из страны килограмм амфетамина в трусах.
В Госпогранслужбе опубликовали видео, на котором видно, как на Харьковщине нарушитель долго пытается перелезть через инженерные заграждения, а оказавшись на другой стороне начинает затирать курткой оставленные им следы.
«Нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи», — сообщают украинские пограничники.
Отмечается, что бойцы из отдела «Дергачи» обнаружили незваного гостя с помощью стационарных тепловизионных камер. Его задержали после преодоления заградительного забора.
За попытку незаконного пересечения государственной границы на мужчину составили админпротокол.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на границе с Польшей, на участке отдела «Рава-Руська» украинские пограничники задержали поляка, который пытался нелегально пробраться на территорию Украины, чтобы устроится на работу. Никаких документов у мужчины не было.60
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