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В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток
В Монголии, где недавно медики заподозрили бубонную чуму у подростка из региона Баян-Улгий, умер 15-летний пациент.
Как сообщает «Мirror», подросток заболел, поев с двумя друзьями мясо сурка. У него резко поднялась температура, а через три дня парень умер. Десятки людей, которые с ним контактировали, оказались в изоляции.
Издание утверждает, что соседние Китай и Россию предупредили о возможности распространения смертельно опасного заболевания на их территориях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая объявили режим повышенной эпидемической опасности из-за пациентов с симптомами бубонной чумы. В местную больницу госпитализировали мужчину и женщину.
Местных жителей предупредили, что бубонная чума может передаваться от человека к человеку. Людей призывают не охотиться и не есть животных, которые могут стать переносчиками заболевания. Это могут быть грызуны, например, монгольские сурки.
Фото из Википедии.232
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