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Лилия Ребрик рассказала, как борется с хейтерами
Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик, «избившая» на съемках своего партнера, рассказала, как борется с хейтерами. Ей, как и многим знаменитостям, пишут в социальных сетях негативные комментарии и обидную критику. Больше всего достается внешности артистки.
«Как я живу со сплетнями о себе? Или переживаю из-за плохих комментариев или, как это сейчас модно говорить „хейтерство“? И как остаюсь при этом спокойной для своей семьи? Искренне признаюсь: как и любой человек, не всегда легко. Свежий пример: вчера одна из подписчиц посоветовала мне поработать над моими коленками. Внимание на этот комментарий (как и на свои коленки) я обратила уже ночью, когда перечитывала комментарии. И расстроилась на сон грядущий! Но ненадолго! Когда я чувствую, что чужое мнение начинает портить мне настроение, то всегда вспоминаю одну историю из детства», — рассказала Лилия.
В 13 лет она уже стала мастером спорта по художественной гимнастике. Конечно, это было большим достижением для Лили, многие девочки в классе завидовали ей. Но родители Ребрик дали ей тогда мудрый совет.
«Родители сказали мне тогда очень мудрую вещь: „Ты достигла определенного успеха в свои 13, кому-то это может (и обязательно) будет не нравиться, но не воспринимай это близко к сердцу. Чужая зависть наоборот должна сделать тебя сильнее“. С тех пор это мое золотое правило по жизни — не обращать внимания на сплетни, не слушать злые языки, мне до сих пор все равно, что сплетничают за моей спиной. Жизнь моя и наслаждаться ею тоже мне! А если у кого-то много времени анализировать чужую жизнь, что-же! Я могу им только посочувствовать. Я думаю, лучше искать время на себя и не терять ни минуты на злобу и зависть! В себе я этих двух чувств не имею и искренне радуюсь успехам других!», — рассказала ведущая «Ранку з Україною» и добавила, что упражнения для коленей уже начала делать — попросила фотографов выбирать правильный ракурс.
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