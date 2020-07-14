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Мир

В России аспирант убил профессора и попытался растворить тело в кислоте

12:31 14 июля 2020
Труп

В российском Воронеже аспирант с приятелем убили профессора, расчленили его тело и спрятали останки в контейнерах с соляной кислотой и хлором. Ранее сообщалось, что профессор из университета Санкт-Петербурга Олег Соколов убил свою любовницу-студентку.

Как сообщает Следком РФ, 57-летний профессор в последний раз общался с сестрой вечером 4 марта, а затем пропал.

Выяснилось, что аспирант и его знакомый наведались к профессору, чтобы ограбить его — преступление они задумали заранее. Когда преподаватель открыл дверь «гостям», к его лицу прижали платок, пропитанный химическим раствором. Мужчина потерял сознание и упал. Его связали и оставили лежать на полу.

Воспользовавшись бессознательным состоянием хозяина дома, визитеры похитили более полутора миллионов рублей с его банковской карточки. Когда грабители решили проверить состояние своей жертвы, оказалось, что профессор умер. Тогда они и решили избавиться от тела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попали записи камеры виденаблюдения, зафиксировавшей как петербургский профессор-историк Олег Соколов сбрасывает части тела убитой ним любовницы Анастасии Ещенко в Мойку.

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