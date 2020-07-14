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Подписание закона о легализации игорного бизнеса заблокировали
После того, как во вторник, 14 июля, народные депутаты Украины поддержали законопроект о легализации игорного бизнеса, его подписание спикером парламента и дальнейшая передача на подпись президенту были заблокированы.
Как сообщает «Бабель», в Раде зарегистрировали два постановления об отмене результатов голосования — проекты подали внефракционные нардепы и представители «Батькивщины». Для того, чтобы разблокировать подписание, народные депутаты Украины должны проголосовать против этих проектов.
Напомним, что за закон об азартном бизнесе голосовали «слуги народа», нандепы из группы «Довіра», несколько парламентариев из группы «Партия «За майбутнє» и двое внефракционных. Остальные фракции не дали за закон ни одного голоса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к проекту закона об азартных играх было подано более трех тысяч поправок.
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