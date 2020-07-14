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Украина

Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса: как голосовали депутаты

11:38 14 июля 2020
Рада

Во вторник, 14 июля, на внеочередном заседании парламент принял во втором чтении и в целом закон о легализации игорного бизнеса.

«За» проголосовали 248 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Поддержали законопроект 224 депутата из фракции «Слуги народа», 18 — из группы «Довіра», четверо — из группы «Партия «За майбутнє» и двое внефракционных. «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос» не дали ни одного голоса.

Отметим, законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете.

Согласно законопроекту, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта три звезды и выше. Казино смогут размещаться не только в пятизвездочных отелях, но и на территории специальных загородных пунктов отдыха площадью не менее 10 тыс. м² и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабмина.

Напомним, законопроект о легализации игорного бизнеса зарегистрировали в парламенте в декабре 2019 года. В январе 2020 депутаты приняли его в первом чтении. Во втором чтении Рада начала рассматривать законопроект 30 июня. К нему подали около 3,5 тысяч правок.

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