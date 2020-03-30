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Украина

Скандал вокруг Ермака и его брата: открыто первое дело

14:09 30 марта 2020 441
Андрей Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После публикации народным депутатом Украины из фракции партии «Слуга народа» Лео Геросом скандального видео, на котором фигурирует человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, и соответствующего обращения в антикоррупционные органы, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти

«В САП поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия. Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления», — сообщают в САП и добавляют, что сведения о возможном совершении уголовного преступлении внесены в ЕРДР 30 марта 2020 года.

Досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты выяснили, что на пленках с якобы братом Андрея Ермака Денисом фигурируют еще двое мужчин, и узнали их имена.

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