Украина

Скандал вокруг Ермака и его брата: открыто первое дело

После публикации народным депутатом Украины из фракции партии «Слуга народа» Лео Геросом скандального видео, на котором фигурирует человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, и соответствующего обращения в антикоррупционные органы, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти

«В САП поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия. Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления», — сообщают в САП и добавляют, что сведения о возможном совершении уголовного преступлении внесены в ЕРДР 30 марта 2020 года.

Досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты выяснили, что на пленках с якобы братом Андрея Ермака Денисом фигурируют еще двое мужчин, и узнали их имена.

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