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«Выпивал, курил травку»: виновник смертельной аварии под Киевом сделал откровенное признание (видео)
Антон Ж., подозреваемый в совершении ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека, рассказал, что перед поездкой употреблял спиртное, а за день до этого — наркотики.
Отвечая на вопрос, какое наказание он считает справедливым, мужчина ответил: «Максимальное».
Подозреваемый заявил, что якобы не был в состоянии алкогольного опьянения во время предыдущего смертельного ДТП, за которое мужчина уже отбыл наказание.
Но подтвердили, что накануне ДТП 12 июля выпивал спиртные напитки, а за день до ДТП употреблял наркотики.
«Выпивал, а с кем не помню. За день до этого травку (курил. — Авт.). Просто приехал из Харькова. Я устал. Я не спал. Может это на усталости сказалось. Я выпил, может, грамм 200 водки и выпил еще яблочный сидр», — заявил он в суде.
Мужчина уверенно назвал скорость, с которой он ехал в момент ДТП: «180 км/час».
Ранее сообщалось, что суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес», спровоцировавшего аварию в Козине.111
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«Выпивал, курил травку»: виновник смертельной аварии под Киевом сделал откровенное признание (видео)
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