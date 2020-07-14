26.99 / 27.22 30.35 / 30.80
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Выпивал, курил травку»: виновник смертельной аварии под Киевом сделал откровенное признание (видео)

17:17 14 июля 2020
Задержанный

Антон Ж., подозреваемый в совершении ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека, рассказал, что перед поездкой употреблял спиртное, а за день до этого — наркотики.

Отвечая на вопрос, какое наказание он считает справедливым, мужчина ответил: «Максимальное».

Подозреваемый заявил, что якобы не был в состоянии алкогольного опьянения во время предыдущего смертельного ДТП, за которое мужчина уже отбыл наказание.

Но подтвердили, что накануне ДТП 12 июля выпивал спиртные напитки, а за день до ДТП употреблял наркотики.

«Выпивал, а с кем не помню. За день до этого травку (курил. — Авт.). Просто приехал из Харькова. Я устал. Я не спал. Может это на усталости сказалось. Я выпил, может, грамм 200 водки и выпил еще яблочный сидр», — заявил он в суде.

Мужчина уверенно назвал скорость, с которой он ехал в момент ДТП: «180 км/час».

Ранее сообщалось, что суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес», спровоцировавшего аварию в Козине.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

убитый в Бородянке Николай Овдиенко

Под Киевом банда боксеров забила до смерти 33-летнего сотрудника фискальной службы (фото)

Задержанный

«Выпивал, курил травку»: виновник смертельной аварии под Киевом сделал откровенное признание (видео)

СБУ

СБУ задержала автора скандальных «пленок Ермака»: первые детали

Верховная Рада Украины

Подписание закона о легализации игорного бизнеса заблокировали

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер