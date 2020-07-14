Происшествия

Суд арестовал виновника жуткой аварии под Киевом, в которой погибли четыре человека

Суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес» Антона Ж., спровоцировавшего аварию в Козине, во время которой погибла супружеская пара и двое их детей, а третий попал в больницу и находится в критическом состоянии.

Задержанного отправили за решетку на 60 суток без права внесения залога.

Еще до вынесения вердикта прокурор Дарья Милюкова прокомментировала отказ спровоцировавшего смертельную аварию водителя от защитника: «Он может взять бесплатного адвоката в любой момент. Пока что он от его услуг отказался. Он признает вину».

По ее словам, до избрания меры пресечения экспертизы не проводились, однако у задержанного брали кровь. Дарья Милюкова добавила, что Антон Ж. ранее был судим за ДТП со смертельным исходом, а также семь раз привлекался к админответственности за вождение в пьяном виде.

По словам прокурора, мужчина заявил, что не помнит, как оказался в машине, однако утверждает, что ехал в магазин, и что скорость была 180 километров в час. Также еще окончательно не установлено, каким образом у него оказался автомобиль — то ли он его угнал, то ли ключи задержанному отдал сам владелец машины. При этом прав у водителя с собой не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места смертельного ДТП под Киевом — трасса была засыпана осколками стекла и обломками автомобилей.

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