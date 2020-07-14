- 15:27 Соинвестор Sky Mall Тедер был осужден за взятку мэру Таллинна, — СМИ
- 15:22 Джокович вылечился от коронавируса и посетил знаменитые «Боснийские пирамиды»
- 15:04 Стало известно, когда Кабмин решит продлевать ли карантин в Украине
- 14:49 Обострение на армяно-азербайджанской границе: появились данные о потерях
- 14:40 Суд арестовал виновника жуткой аварии под Киевом, в которой погибли четыре человека
- 14:37 Пока мама была на работе: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
- 14:24 Незаконная стройка в Жулянах грозит местным жителям очередной катастрофой, — СМИ
- 14:18 Где в Киеве с 14 по 19 июля организуют продуктовые ярмарки (адреса)
- 14:10 «Губернатор в системе Путина должен быть непопулярным»: что известно о причинах протестов в Хабаровске
- 14:10 Сорочинскую ярмарку отменили из-за коронавируса
- 14:00 «Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 13:54 Спикер Госдумы заговорил об экстрадиции в РФ украинских политиков, призывающих вернуть Крым
Суд арестовал виновника жуткой аварии под Киевом, в которой погибли четыре человека
Суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес» Антона Ж., спровоцировавшего аварию в Козине, во время которой погибла супружеская пара и двое их детей, а третий попал в больницу и находится в критическом состоянии.
Задержанного отправили за решетку на 60 суток без права внесения залога.
Еще до вынесения вердикта прокурор Дарья Милюкова прокомментировала отказ спровоцировавшего смертельную аварию водителя от защитника: «Он может взять бесплатного адвоката в любой момент. Пока что он от его услуг отказался. Он признает вину».
По ее словам, до избрания меры пресечения экспертизы не проводились, однако у задержанного брали кровь. Дарья Милюкова добавила, что Антон Ж. ранее был судим за ДТП со смертельным исходом, а также семь раз привлекался к админответственности за вождение в пьяном виде.
По словам прокурора, мужчина заявил, что не помнит, как оказался в машине, однако утверждает, что ехал в магазин, и что скорость была 180 километров в час. Также еще окончательно не установлено, каким образом у него оказался автомобиль — то ли он его угнал, то ли ключи задержанному отдал сам владелец машины. При этом прав у водителя с собой не было.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места смертельного ДТП под Киевом — трасса была засыпана осколками стекла и обломками автомобилей.255
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.