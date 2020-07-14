27.00 / 27.23 30.34 / 30.80
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Суд арестовал виновника жуткой аварии под Киевом, в которой погибли четыре человека

14:40 14 июля 2020
Подозреваемый в суде

Суд арестовал водителя автомобиля «Мерседес» Антона Ж., спровоцировавшего аварию в Козине, во время которой погибла супружеская пара и двое их детей, а третий попал в больницу и находится в критическом состоянии.

Задержанного отправили за решетку на 60 суток без права внесения залога.

Еще до вынесения вердикта прокурор Дарья Милюкова прокомментировала отказ спровоцировавшего смертельную аварию водителя от защитника: «Он может взять бесплатного адвоката в любой момент. Пока что он от его услуг отказался. Он признает вину».

По ее словам, до избрания меры пресечения экспертизы не проводились, однако у задержанного брали кровь. Дарья Милюкова добавила, что Антон Ж. ранее был судим за ДТП со смертельным исходом, а также семь раз привлекался к админответственности за вождение в пьяном виде.

По словам прокурора, мужчина заявил, что не помнит, как оказался в машине, однако утверждает, что ехал в магазин, и что скорость была 180 километров в час. Также еще окончательно не установлено, каким образом у него оказался автомобиль — то ли он его угнал, то ли ключи задержанному отдал сам владелец машины. При этом прав у водителя с собой не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места смертельного ДТП под Киевом — трасса была засыпана осколками стекла и обломками автомобилей.

255

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

изнасилование несовершеннолетней

Пока мама была на работе: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку

военные

Обострение на армяно-азербайджанской границе: появились данные о потерях

Кабмин

Стало известно, когда Кабмин решит продлевать ли карантин в Украине

Подозреваемый в суде

Суд арестовал виновника жуткой аварии под Киевом, в которой погибли четыре человека

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер