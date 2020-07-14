Украина

Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе

После того как президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу убийства российскими оккупационными войсками военного медика на Донбассе, в сети поднялась волна возмущения из-за фразы «та сторона».

«Та сторона» — это как?" — спрашивает в своем Facebook журналист «Украинской правды» Роман Кравец.

«Не прошло и суток. Стыдно», — пишет в Facebook журналистка Катерина Супрун по поводу заявления Владимира Зеленского.

Сеть отреагировала многочисленными комментариями.

«Я что-то не понял, мы опять не можем убийц по ту сторону назвать — Российские оккупационные войска?!», — одно из типичных высказываний.

Необычный комментарий был дан в виде карты.

Другие комментарии:

Ранее сообщалось, что посольство США выступило с осуждением агрессии российских сил на Донбассе.

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