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Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе
После того как президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу убийства российскими оккупационными войсками военного медика на Донбассе, в сети поднялась волна возмущения из-за фразы «та сторона».
«Та сторона» — это как?" — спрашивает в своем Facebook журналист «Украинской правды» Роман Кравец.
«Не прошло и суток. Стыдно», — пишет в Facebook журналистка Катерина Супрун по поводу заявления Владимира Зеленского.
Сеть отреагировала многочисленными комментариями.
«Я что-то не понял, мы опять не можем убийц по ту сторону назвать — Российские оккупационные войска?!», — одно из типичных высказываний.
Необычный комментарий был дан в виде карты.
Другие комментарии:
Ранее сообщалось, что посольство США выступило с осуждением агрессии российских сил на Донбассе.125
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