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Украина

«Украина должна жестко отвечать на подлость боевиков»: Зеленский отреагировал на убийство военного медика на Донбассе

18:59 14 июля 2020
Владимир Зеленский

Во вторник, 14 июля, в соответствии с заданием президента Украины Владимира Зеленского на место гибели военного медика под Зайцево Донецкой области выехали главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Как сообщает Офис президента, Зеленский заявил, что убийство украинских военных, которые пытались забрать тело погибшего воина с поля боя вблизи Зайцево, — «это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков».

«Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление — убийство, засада и повторное убийство», — сказал президент.

Он отметил, что война будет продолжаться, пока боевики открывают огонь после подтверждения режима «тишины» по белым каскам и по медикам.

«Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену „обещаниям“ той стороны», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что с заявлением по поводу убийства украинского медика выступило посольство США в Украине.

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