Посольство США отреагировало на убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе

Украина

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе, которая привела к гибели медика. Двое украинских военных погибли при эвакуации с поля боя погибших бойцов ВСУ.

«Мы глубоко опечалены сообщением об убийстве вчера украинского военного медика под Зайцево. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жестокой агрессии российских сил на Донбассе и воздаем должное героизму многих украинцев, которые погибли и получили ранения в результате храброго служения своей демократии», — сообщает на своей странице в Facebook посольство США в Украине.

Ранее сообщалось, что отсутствием реакции президента Украины на нападение боевиков, которое привело к гибели двух человек, возмутился журналист Юрий Бутусов.

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