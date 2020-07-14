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Посольство США отреагировало на убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе
Посольство Соединенных Штатов Америки осудило агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе, которая привела к гибели медика. Двое украинских военных погибли при эвакуации с поля боя погибших бойцов ВСУ.
«Мы глубоко опечалены сообщением об убийстве вчера украинского военного медика под Зайцево. Мы присоединяемся к народу Украины в осуждении продолжающейся жестокой агрессии российских сил на Донбассе и воздаем должное героизму многих украинцев, которые погибли и получили ранения в результате храброго служения своей демократии», — сообщает на своей странице в Facebook посольство США в Украине.
Ранее сообщалось, что отсутствием реакции президента Украины на нападение боевиков, которое привело к гибели двух человек, возмутился журналист Юрий Бутусов.6
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