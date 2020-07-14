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Российские террористы атаковали ВСУ на Донбассе: ранены семеро бойцов
Во вторник, 14 июля, российские оккупанты провели обстрелы позиций ВСУ, в результате украинские воины понесли потери. При этом в связи с обострением обстановки в Донецкую область выехал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Как сообщает командование Операции объединенных сил в своем Facebook, в Донецкой области вблизи Новомихайловки боевики вели огонь из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Шестеро украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один боец ранен при обстреле из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного.
Всех семерых раненых оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказали помощь.
Военнослужащие из состава Объединенных сил ответным огнем подавили вражескую активность.
Ранее сообщалось, что при эвакуации с поля боя погибших воинов ВСУ боевики убили военного медика.24
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..