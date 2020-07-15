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Специально держат в неволе: террористы из ОРДЛО не выпускают абитуриентов для поступления в украинские вузы
Журналист Денис Казанский, призывавший к спасению молодежи в ОРДЛО — даже тех, у кого родители являются «сепарами» — обнародовал новую шокирующую информацию о том, что оккупационные власти под предлогом коронавируса и другим причинам запрещают выезжать молодежи для поступления в украинские вузы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
При этом Денис опубликовал сообщение от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в вузы на подконтрольную территорию, но не могут сделать это из-за происков оккупационных властей.
«Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в «университеты ДНР», — написал Казанский.
Он также обращает внимание на то, что на оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский вуз — это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина.
Журналист указывает, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает «межведомственный штаб ДНР». А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории. Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в «университеты ДНР».
«Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи», — уверен журналист.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания. Кроме того, языковый омбудсмен Тарас Креминь заявил, что его офис планирует создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.15
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