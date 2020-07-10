Украина

«Боремся за молодежь»: Зеленский подписал закон о льготном поступлении выпускников из ОРДЛО и Крыма в вузы Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который определяет особенности поступления в вузы лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Этот документ Верховная Рада приняла 3 июля.

Как сообщает Офис президента, внесение изменений инициировал президент.

«Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их умы и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — заявил Зеленский.

Закон, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. Министерство образования и науки Украины определит квоты для этих абитуриентов. Причем поступление будет проходить по результатам вступительных экзаменов либо на основе ВНО — по выбору абитуриентов.

Ранее квоте предусматривалась только для абитуриентов из временно оккупированного Крыма

Напоминаем, что украинским студентам могут не выдать или не продлить визы в США.

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