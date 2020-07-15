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Мир

Старая ваза из дома пенсионерки продана на аукционе за девять миллионов долларов (видео)

7:36 15 июля 2020
Китайская ваза

После того, как скромный чайник пошел с молотка за миллион долларов, на аукционе Sotheby's за 8,8 миллиона долларов была продана старая ваза, которая много лет хранилась в доме пенсионерки, проживающей в одной из стран центральной Европы. Выяснилось, что некогда этот сосуд принадлежал китайскому императору.

Как пишет издание The Sun, покрытая пылью ваза, датированная XVIII веком, уцелела, несмотря на то, что у ее владелицы было множество собак и кошек, которые свободно ходили возле расставленных по дому предметов старины.

«Просто чудо, что эта крайне хрупкая ваза полстолетия продержалась в доме, окруженная многочисленными домашними животными», — сказал председатель Sotheby's Asia Николас Чоу.

Фарфоровая ваза, украшенная цветочным орнаментом, была изготовлена для императора Цяньлуна, который правил в период с 1735 по 1797 год.

В 1954 году она была продана за 56 долларов. И в том же году перепродана за 101 доллар.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что купленная за доллар ваза продана на аукционе за 600 тысяч.

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