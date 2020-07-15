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Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро чихающим крысами и масками (видео)
После того, как знаменитый и загадочный британский художник Бэнкси расписал резвящимися крысами собственный туалет на карантине, признанный король граффити украсил крысами также вагон лондонского метро.
Процесс был записан на видео, которое было опубликовано в Instagram и Youtube-канале Бэнкси.
Как пишет издание Metro, мастер стрит-арта, посвятивший свою новую работу пандемии коронавируса и призывающий носить маски в общественных местах, зашел в вагон в защитном костюме и маске и принялся рисовать на глазах у немногочисленных удивленных пассажиров. Одну из крыс он изобразил спускающейся на парашюте, сделанном из медицинской маски, другую — чихающей зеленой жидкостью, попадающей на оконное стекло. Еще одна крыса «обрызгивает» стены санитайзером.
«А теперь отцепите вагон и продайте его за 66 миллионов долларов», — писали пользователи в комментариях. Как известно, работы Бэнкси, настоящее имя которого никто не знает, продаются на аукционах за огромные деньги.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», таинственный Бэнкси посвятил новую картину врачам и оставил им послание.
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