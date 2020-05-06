Таинственный Бэнкси посвятил новую картину врачам и оставил им послание

Мир

Британский художник, выбравший себе творческий псевдонимом Бэнкси, посвятил свой новый шедевр медицинским работникам. Граффити в честь героев-медиков появилось в больнице Саутгемптона. Любоваться картиной можно непосредственно в больничном коридоре.

Картина называется «Game Changer» («Меняющий правила игры»). Рисунок размером метр на метр изображает милого мальчика, которому не нужны былые супергерои типа Человека-паука и Бэтмена — они отправились в утиль. Спасать мир поручено новому персонажу — медсестре, и она справляется с задачей не хуже Супермена.

Кроме граффити, художник оставил персоналу больницы еще и записку. «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, (картина) добавит немного красок этому месту, хоть она и черно-белая», — гласит послание.

Пресс-секретарь художника уточнил, что после того, как закончится карантин, картина будет выставлена на всеобщее обозрение, а затем шедевр продадут с аукциона, а средства отправят на благотворительные проекты для британских медиков.

Напомним, карантин и необходимость сидеть дома вдохновил Бэнкси на картину с крысами-хулиганками.

Фото B_2o3A5JJ3O/Facebook

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