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Таинственный Бэнкси посвятил новую картину врачам и оставил им послание
Британский художник, выбравший себе творческий псевдонимом Бэнкси, посвятил свой новый шедевр медицинским работникам. Граффити в честь героев-медиков появилось в больнице Саутгемптона. Любоваться картиной можно непосредственно в больничном коридоре.
Картина называется «Game Changer» («Меняющий правила игры»). Рисунок размером метр на метр изображает милого мальчика, которому не нужны былые супергерои типа Человека-паука и Бэтмена — они отправились в утиль. Спасать мир поручено новому персонажу — медсестре, и она справляется с задачей не хуже Супермена.
Кроме граффити, художник оставил персоналу больницы еще и записку. «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, (картина) добавит немного красок этому месту, хоть она и черно-белая», — гласит послание.
Пресс-секретарь художника уточнил, что после того, как закончится карантин, картина будет выставлена на всеобщее обозрение, а затем шедевр продадут с аукциона, а средства отправят на благотворительные проекты для британских медиков.
Напомним, карантин и необходимость сидеть дома вдохновил Бэнкси на картину с крысами-хулиганками.
Фото B_2o3A5JJ3O/Facebook
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