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Мир

«Дайте нам оружие»: Баку всколыхнул протест из-за обострения на армяно-азербайджанской границе (видео)

8:43 15 июля 2020
Митинг

В столице Азербайджана начались массовые протесты — тысячи людей требуют дать оружие и объявить войну Армении, на границе с которой вспыхнули бои.

В Twitter сообщается, что в центре Баку собрались тысячи людей. Их основные лозунги: «Дайте нам оружие! Объявите войну! Карабах — азербайджанский! Никто не уйдет домой!».

Эта акция связана с обострением на армяно-азербайджанской границе. Полиция просит разойтись, но собравшиеся отказываются. Также появилась информация, что жители регионов выдвигаются в столицу для поддержки акции.

Ранее сообщалось, что в боях на границе между Арменией и Азербайджаном обе стороны несут значительные потери. При этом страны обвиняют друг друга в использовании артиллерии.

Фото: Report

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