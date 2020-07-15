Мир

В столице Азербайджана начались массовые протесты — тысячи людей требуют дать оружие и объявить войну Армении, на границе с которой вспыхнули бои.

В Twitter сообщается, что в центре Баку собрались тысячи людей. Их основные лозунги: «Дайте нам оружие! Объявите войну! Карабах — азербайджанский! Никто не уйдет домой!».

Эта акция связана с обострением на армяно-азербайджанской границе. Полиция просит разойтись, но собравшиеся отказываются. Также появилась информация, что жители регионов выдвигаются в столицу для поддержки акции.

В центре Баку тысячи людей. Полиция просит расходиться, но люди отказываются. Местные сообщают, что из регионов народ тоже стал выдвигаться в столицу для поддержки.

Основные лозунги:

- Дайте нам оружие!

- Объявите войну!

- Карабах — азербайджанский!

- Никто не уйдет домой! pic.twitter.com/XqrAeQTSAl — Մιtαuskαs (@A_Vit_) July 14, 2020

Ранее сообщалось, что в боях на границе между Арменией и Азербайджаном обе стороны несут значительные потери. При этом страны обвиняют друг друга в использовании артиллерии.

Фото: Report

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