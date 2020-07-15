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«Дайте нам оружие»: Баку всколыхнул протест из-за обострения на армяно-азербайджанской границе (видео)
В столице Азербайджана начались массовые протесты — тысячи людей требуют дать оружие и объявить войну Армении, на границе с которой вспыхнули бои.
В Twitter сообщается, что в центре Баку собрались тысячи людей. Их основные лозунги: «Дайте нам оружие! Объявите войну! Карабах — азербайджанский! Никто не уйдет домой!».
Эта акция связана с обострением на армяно-азербайджанской границе. Полиция просит разойтись, но собравшиеся отказываются. Также появилась информация, что жители регионов выдвигаются в столицу для поддержки акции.
В центре Баку тысячи людей. Полиция просит расходиться, но люди отказываются. Местные сообщают, что из регионов народ тоже стал выдвигаться в столицу для поддержки.— Մιtαuskαs (@A_Vit_) July 14, 2020
Основные лозунги:
- Дайте нам оружие!
- Объявите войну!
- Карабах — азербайджанский!
- Никто не уйдет домой! pic.twitter.com/XqrAeQTSAl
Ранее сообщалось, что в боях на границе между Арменией и Азербайджаном обе стороны несут значительные потери. При этом страны обвиняют друг друга в использовании артиллерии.
Фото: Report203
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«Дайте нам оружие»: Баку всколыхнул протест из-за обострения на армяно-азербайджанской границе (видео)
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!