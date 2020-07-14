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Мир

Обострение на армяно-азербайджанской границе: появились данные о потерях

14:49 14 июля 2020
военные

В ночь на вторник, 14 июля, на армяно-азербайджанской границе продолжались бои, которые начались двумя днями раньше. Армянская сторона потеряла около ста военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана. Также уничтожены военная техника и командный пункт противника.

Кроме того, появилась информация о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении — генерал-майора Полада Хашимова, полковника Ильгара Мирзеева и еще пяти человек, в том числе двух офицеров, передает российский «Интерфакс».

Напомним, 12 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. Так в Минобороны Армении заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушской направлении. В свою очередь Баку обвинил в провокации Ереван.

13 июля военные ведомства Армении и Азербайджана также сообщали о периодических обстрелах на границе.

Армения и Азербайджан уже 30 лет находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее этого спорного региона. Переговорный процесс по мирному урегулирования конфликта идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Самым существенным обострением на границе между Арменией и Азербайджаном за последние годы стал вооруженный инцидент в апреле 2016 года. Тогда стороны использовали артиллерию и авиацию. Погибли 33 человека.

Как сообщали «ФАКТЫ», российский политолог Станислав Белковский сравнил ситуацию в Нагорном Карабахе с ситуацией на украинском Донбассе.


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