- 14:49 Обострение на армяно-азербайджанской границе: появились данные о потерях
- 14:40 Суд арестовал виновника жуткой аварии под Киевом, в которой погибли четыре человека
- 14:37 Пока мама была на работе: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
- 14:24 Незаконная стройка в Жулянах грозит местным жителям очередной катастрофой, — СМИ
- 14:18 Где в Киеве с 14 по 19 июля организуют продуктовые ярмарки (адреса)
- 14:10 «Губернатор в системе Путина должен быть непопулярным»: что известно о причинах протестов в Хабаровске
- 14:10 Сорочинскую ярмарку отменили из-за коронавируса
- 14:00 «Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 13:54 Спикер Госдумы заговорил об экстрадиции в РФ украинских политиков, призывающих вернуть Крым
- 13:41 Власти решили, что приезд хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана в этом году невозможен
- 13:32 Компания Moneyveo помогла прекратить деятельность организованной преступной группировки
- 13:12 В Беларуси ЦИК снял с выборов главного конкурента Лукашенко: что известно
Обострение на армяно-азербайджанской границе: появились данные о потерях
В ночь на вторник, 14 июля, на армяно-азербайджанской границе продолжались бои, которые начались двумя днями раньше. Армянская сторона потеряла около ста военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана. Также уничтожены военная техника и командный пункт противника.
Кроме того, появилась информация о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении — генерал-майора Полада Хашимова, полковника Ильгара Мирзеева и еще пяти человек, в том числе двух офицеров, передает российский «Интерфакс».
Напомним, 12 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. Так в Минобороны Армении заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушской направлении. В свою очередь Баку обвинил в провокации Ереван.
13 июля военные ведомства Армении и Азербайджана также сообщали о периодических обстрелах на границе.
Армения и Азербайджан уже 30 лет находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее этого спорного региона. Переговорный процесс по мирному урегулирования конфликта идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.
Самым существенным обострением на границе между Арменией и Азербайджаном за последние годы стал вооруженный инцидент в апреле 2016 года. Тогда стороны использовали артиллерию и авиацию. Погибли 33 человека.
Как сообщали «ФАКТЫ», российский политолог Станислав Белковский сравнил ситуацию в Нагорном Карабахе с ситуацией на украинском Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...