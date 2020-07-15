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Украина

Украина может забрать Крым у Путина: генерал озвучил сценарий

9:13 15 июля 2020
Ласточкино гнездо в Крыму

Глава Службы внешней разведки Украины (2005 — 2010) Николай Маломуж, ранее предупреждавший об угрозе захвата Россией части Херсонской области, утверждает что в вопросе с возвращением Крыма украинской стороне следует быть «более гибкой».

«Путин уперся. Говорит, что тема Крыма для него закрыта, и он ни с кем ее обсуждать не намерен. Но я думаю, что в перспективе к теме Крыма в переговорах с Путиным можно будет вернуться. Наступит время, когда полуостров для России будет экономически невыгоден и финансово неподъемен», — заявил генерал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

По его убеждение, если ставить вопрос о возвращении аннексированных территорий, что называется, ребром, то хозяин Кремля ни при каких условиях не пойдет на его рассмотрение — это станет мощным ударом по его репутации «сильного лидера», «победителя», «собирателя русских земель».

«Если в крымском вопросе позволить Путину сохранить лицо, то, думаю, он может согласиться вернуть полуостров. Например, предложить президенту России переходной период, создать в Крыму свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов», — отметил он и добавил, что при этом Украина продолжит считать полуостров своей территорией, но не будет предпринимаем никаких административных мер для констатации этого факта.

«Россия в этот период также сохраняет нейтралитет. Я знаю, что Путин был в принципе не против такого варианта», — добавил генерал.

Полный текст эксклюзивного интервью, в котором генерал Маломуж, в частности, рассказал о Крыме, украинско-российских отношениях и том, что Путин всегда хотел контролировать Украину, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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