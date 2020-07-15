- 10:05 В США провели первые испытания на людях вакцины против коронавируса
- 09:49 «Работа у нас такая»: орудующие в Киеве дерзкие воровки попали на видео
- 09:48 Коронавирус в Украине: за сутки резко выросло число заболевших и выздоровевших
- 09:25 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:14 Карантин в Украине продлят еще на месяц: Степанов сделал важное заявление
- 09:13 Украина может забрать Крым у Путина: генерал озвучил сценарий
- 09:02 Меган Маркл выступила с речью, в которой прозвучал «наезд» на королеву Елизавету
- 08:43 «Дайте нам оружие»: Баку всколыхнул протест из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
- 08:20 СБУ нагрянула с обысками к фигуранту «пленок Ермака»
- 08:06 Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро чихающим крысами и масками
- 07:57 Януковича на пост премьера назначали на воровской сходке, — генерал Николай Маломуж
- 07:54 Уже в октябре COVID-19 может превратиться в обычную вирусную инфекцию, — эпидемиолог
«Работа у нас такая»: орудующие в Киеве дерзкие воровки попали на видео
В столице Муниципальной варте Киева попались очередные воровки, которых задержали, как говорится, на горячем. Ранее сообщалось о воровке, которая потеряла свои документы на месте кражи.
Соответствующее видео с задержанными в сеть выложил «Киев Оперативный». Одна из девушек-ромок говорит, что умеет только воровать — мол, другой работы нет. А если не будет воровать, то ей нечего будет есть…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке Акимовка Запорожской области местные жители наказали пойманных за руку воров — их облили зеленкой и заставили бежать по улице с плакатом «Мы воруем у стариков».421
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...