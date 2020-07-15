Происшествия

«Работа у нас такая»: орудующие в Киеве дерзкие воровки попали на видео

В столице Муниципальной варте Киева попались очередные воровки, которых задержали, как говорится, на горячем. Ранее сообщалось о воровке, которая потеряла свои документы на месте кражи.

Соответствующее видео с задержанными в сеть выложил «Киев Оперативный». Одна из девушек-ромок говорит, что умеет только воровать — мол, другой работы нет. А если не будет воровать, то ей нечего будет есть…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке Акимовка Запорожской области местные жители наказали пойманных за руку воров — их облили зеленкой и заставили бежать по улице с плакатом «Мы воруем у стариков».

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