- 10:18 Украинец Малиновский выдал феерический матч в Италии и приблизил свою команду к рекорду
- 10:18 Языковой омбудсмен резко раскритиковал скандальный законопроект Бужанского
- 10:17 Школы в Украине хотят перевести на новый режим работы из-за COVID-19: что об этом известно
- 10:05 В США провели первые испытания на людях вакцины против коронавируса
- 09:49 «Работа у нас такая»: орудующие в Киеве дерзкие воровки попали на видео
- 09:48 Коронавирус в Украине: за сутки резко выросло число заболевших и выздоровевших
- 09:25 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:14 Карантин в Украине продлят еще на месяц: Степанов сделал важное заявление
- 09:13 Украина может забрать Крым у Путина: генерал озвучил сценарий
- 09:02 Меган Маркл выступила с речью, в которой прозвучал «наезд» на королеву Елизавету
- 08:43 «Дайте нам оружие»: Баку всколыхнул протест из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
- 08:20 СБУ нагрянула с обысками к фигуранту «пленок Ермака»
Языковой омбудсмен резко раскритиковал скандальный законопроект Бужанского
Языковой омбудсмен Тарас Креминь, заявивший, что в Украине запустят массовые курсы по изучению украинского языка, резко раскритиковал законопроект «слуги народа» Максима Бужанского, который может отменить переход школ на изучение предметов на государственном языке.
«Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государством языком в учебных заведениях», — пишет Тарас Креминь на своей страничке в соцсетях и добавляет, что инициатива «слуги народа» направлена на существенные изменения в законодательстве и сузит сферу применения украинского языка в образовательном процессе.
Он также напомнил, что законопроект не поддержали ни в Минобразовании, ни в профильном парламентском комитете.
Кстати, ряд депутатов из фракции партии «Слуга народа» также не поддерживают инициативу коллеги Бужанского — в соцсети распространяется заявление с хэштегом #єдинадержавна. В нем, в частности, говорится, что нардепы полностью осознают тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права.
«Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен», — подчеркивают нардепы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тарас Креминь был назначен уполномоченным по защите государственного языка 8 июля. Такое решение принял Кабинет министров.72
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?