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Эммануэль и Брижит Макрон попали в окружение сердитой толпы, требовавшей отставки президента (видео)

10:48 15 июля 2020
Эммануэль и Брижит Макрон

В национальный праздник День взятия Бастилии, который отмечают во Франции 14 июля, президент страны Эммануэль Макрон (который ранее нарушил социальную дистанцию при встрече с принцем Уэльским Чарльзом) и его супруга Брижит вышли прогуляться по улице. Однако недалеко от Елисейского дворца, в парижском парке Тюильри, 42-летний французский лидер и его 67-летняя жена попали в окружение сердитой толпы протестующих против правительства.

Как сообщает издание Daily Mail, люди принялись требовать отставки Макрона, скандируя лозунги и выкрикивая в его адрес ругательства. Охрана растерявшегося Макрона попыталась оттеснить толпу от президентской четы. Сам президент попробовал вступить в разговор с демонстрантами, поздравив их с праздником. Однако ответных поздравлений не дождался.

«Сохраняйте спокойствие, и проблем не будет… Сегодня праздник, и я гуляю с женой», — сказал президент, безопасность которого подверглась серьезной угрозе. Макрон также добавил, что протестующие не «являют собой образец уважения».

Один из протестующих сказал, что президенту никто не собирается причинять вред — «по крайней мере, сегодня». И что вред они ему причинят в 2022 году, на выборах главы державы.

В конце концов охране удалось увести супругов Макрон. Никаких арестов произведено не было.

Это уже не первый случай, когда безопасность президента находится под угрозой. Как писали «ФАКТЫ», в январе этого года Эммануэль и Брижит Макрон были прямо посреди спектакля эвакуированы из парижского театра, куда пыталась прорваться толпа протестующих против пенсионной реформы.


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