В национальный праздник День взятия Бастилии, который отмечают во Франции 14 июля, президент страны Эммануэль Макрон (который ранее нарушил социальную дистанцию при встрече с принцем Уэльским Чарльзом) и его супруга Брижит вышли прогуляться по улице. Однако недалеко от Елисейского дворца, в парижском парке Тюильри, 42-летний французский лидер и его 67-летняя жена попали в окружение сердитой толпы протестующих против правительства.

Как сообщает издание Daily Mail, люди принялись требовать отставки Макрона, скандируя лозунги и выкрикивая в его адрес ругательства. Охрана растерявшегося Макрона попыталась оттеснить толпу от президентской четы. Сам президент попробовал вступить в разговор с демонстрантами, поздравив их с праздником. Однако ответных поздравлений не дождался.

«Сохраняйте спокойствие, и проблем не будет… Сегодня праздник, и я гуляю с женой», — сказал президент, безопасность которого подверглась серьезной угрозе. Макрон также добавил, что протестующие не «являют собой образец уважения».

Один из протестующих сказал, что президенту никто не собирается причинять вред — «по крайней мере, сегодня». И что вред они ему причинят в 2022 году, на выборах главы державы.

В конце концов охране удалось увести супругов Макрон. Никаких арестов произведено не было.

VIDÉO — Les voltigeurs dans le viseur des GJ: des Gilets jaunes se sont retrouvés face à E.#Macron en début de soirée alors qu'il se promenait au jardin des Tuileries. lls ont interpellé le PR sur la question des violences policières en lui demandant de «virer la BRAV». (NC) pic.twitter.com/Yc3Z51aoaK — Brèves de presse (@Brevesdepresse) July 14, 2020

Это уже не первый случай, когда безопасность президента находится под угрозой. Как писали «ФАКТЫ», в январе этого года Эммануэль и Брижит Макрон были прямо посреди спектакля эвакуированы из парижского театра, куда пыталась прорваться толпа протестующих против пенсионной реформы.





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