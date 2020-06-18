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Макрон прилетел в Лондон к принцу Чарльзу и нарушил социальную дистанцию (фото, видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Лондон. Это его первая поездка за рубеж со времени введения карантина. Он также стал первым иностранным лидером, который посетил Великобританию с начала марта.

Визит приурочен к 80-летнему юбилею радиообращения генерала Шарля де Голля к оккупированной Франции.18 июня 1940 года он из Лондона призвал французов дать отпор нацистской Германии. Эта дата считается началом французского Движения сопротивления нацистской оккупации.

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла, которые первыми из членов королевской семьи вышли из самоизоляции, торжественно приняли высокого гостя в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус. 71-летний принц Чарльз старался соблюдать двухметровую социальную дистанцию, поздоровавшись с Макроном уже ставшим для него традиционным поклоном намасте.

Однако, как отметило издание Express, 42-летний Макрон, забывшись, нарушил положенные правила, приблизившись к принцу и коснувшись его руки. При этом видно, что Чарльз заметно напрягся, но ему явно было неудобно откровенно отстраниться от французского лидера, и он сдержался. Макрон, Чарльз и Камилла также не воспользовались масками.

So much for social distancing! Prince Charles couldnt move quick enough when French President Emmanuel Macron appeared to touch his arm this afternoon. @9NewsAUS #coronavirusuk #royals #coronavirus pic.twitter.com/SijwdNIpEb — Ben Avery (@benavery9) June 18, 2020

Макрон возложил цветы к памятнику де Голлю. А позже он встретился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

French President Emmanuel Macron lays a wreath at the statue of Charles de Gaulle in London as he marks the 80th anniversary of the wartime leader's BBC broadcast to occupied Francehttps://t.co/Veue8GCtqj pic.twitter.com/o0UPjdKuVH — BBC News (UK) (@BBCNews) June 18, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у переболевшего коронавирусом принца Чарльза все еще сохраняются симптомы болезни.

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