26.66 / 26.87 29.75 / 30.17
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Макрон прилетел в Лондон к принцу Чарльзу и нарушил социальную дистанцию (фото, видео)

18:20 18 июня 2020
Принц Чарльз и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Лондон. Это его первая поездка за рубеж со времени введения карантина. Он также стал первым иностранным лидером, который посетил Великобританию с начала марта.

Визит приурочен к 80-летнему юбилею радиообращения генерала Шарля де Голля к оккупированной Франции.18 июня 1940 года он из Лондона призвал французов дать отпор нацистской Германии. Эта дата считается началом французского Движения сопротивления нацистской оккупации.

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла, которые первыми из членов королевской семьи вышли из самоизоляции, торжественно приняли высокого гостя в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус. 71-летний принц Чарльз старался соблюдать двухметровую социальную дистанцию, поздоровавшись с Макроном уже ставшим для него традиционным поклоном намасте.

Однако, как отметило издание Express, 42-летний Макрон, забывшись, нарушил положенные правила, приблизившись к принцу и коснувшись его руки. При этом видно, что Чарльз заметно напрягся, но ему явно было неудобно откровенно отстраниться от французского лидера, и он сдержался. Макрон, Чарльз и Камилла также не воспользовались масками.

Макрон возложил цветы к памятнику де Голлю. А позже он встретился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у переболевшего коронавирусом принца Чарльза все еще сохраняются симптомы болезни.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

нападение на мальчика

Во Львове средь бела дня на улице изнасиловали мальчика (фото)

Джин Кеннеди-Смит

Умерла сестра Джона Кеннеди (фото)

Карабин

Неадекват устроил бойню в Москве: четверо убитых (видео)

протест в Болградской райадминистрации

На Одесчине взбунтовавшиеся против карантина местные жители захватили здание райадминистрации (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер