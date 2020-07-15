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Искусство вне политики? Тина Кароль и Kazka едут на "Славянский базар", где выступят крымнашисты Киркоров и Газманов
16 июля в Витебске (Беларусь) стартует международный фестиваль искусств «Славянский базар-2020», за победу в вокальном конкурсе которого борется молодая певица Элина Иващенко. В концертах в «Летнем амфитеатре» примут участие белорусские, российские и украинские звезды.
В первый день фестиваля на одну сцену с запрещенными СБУ российскими артистами Олегом Газмановым, Филиппом Киркоровым, Сергеем Полуниным выступят Таисия Повалий, Николай Гнатюк, Наталья Бучинская, Влад Сытник…
В афише фестиваля значится, что в «День Украины» в программе «З Україною в серці» на сцену выйдут Тина Кароль, Наталья Бучинская, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Павел Зибров, Влад Сытник, группа KAZKA и другие.
Также Тина Кароль примет участие в концерте-закрытии 19 июля. В пресс-службе артистки сказали, что ее патриотическая позиция давно известна.
В сети поднялась волна возмущения. Пользователи негодуют, как можно выступать на одной сцене с артистами из страны-оккупанта.
Напомним, «Славянский базар» был основан в 1992 году, как культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России и Украины. В его рамках проводится конкурс исполнителей эстрадной песни и международный детский музыкальный конкурс. Победителями фестиваля становились Таисия Повалий, Руслана, Александр Пономарев.
В прошлом году почетной гостьей фестиваля стала София Ротару.184
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