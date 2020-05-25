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Коронавирус не помеха "Славянскому базару": кто представит Украину на конкурсе
Пока в Украине из-за карантина отменены все массовые мероприятия, соседняя Беларусь не вводит ограничения. Фестивали и прочие мероприятия там идут по запланированному графику. С 13 по 21 июля в Витебске пройдет знаменитый «Славянский базар», куда съезжаются звезды шоу-бизнеса и молодые исполнители из разных стран мира. Не отказалась от участия и Украина. Нашу страну на конкурсе представит победительница «Х-Фактора» и финалистка Национального отбора на «Евровидение» Элина Иващенко. В этом году представителя выбирали онлайн.
«В этом году нам пришлось пойти на нестандартные меры. К сожалению, мы не смогли провести отбор в очной форме. Пришлось победителей отбирать по заявкам, присланным на конкурс. В этом году их к нам поступило более 60», — сказал руководитель национального отбора на «Славянский базар» Влад Багинский.
Каждый из членов жюри самостоятельно рассматривал материалы конкурсантов и выставлял баллы. Затем заполненные анкеты отправлялись в украинский оргкомитет «Славянского базара-2020». По результатам голосования и выбрали победителя.
«Сочту за честь достойно представить нашу Страну!», — лаконично прокомментировала участие в конкурсе Элина. И добавила, что в ближайшее время приступит к подготовке к конкурсу в команде с продюсером Вадимом Лисицей.
Фестиваль искусств «Славянский базар» проходит с 1992 года. За историю конкурса представители Украины шесть раз становились обладателями Гран-при. Среди победителей и призеров были Александр Пономарев, Руслана, Наталья Могилевская и другие.
Ранее, «ФАКТЫ» писали о том, кто из звезд эстрады станет гостем фестиваля «Славянский базар».
В интервью «ФАКТАМ» Элина Иващенко рассказала о ее непростом пути в шоу-бизнесе, зависти и издевательствах в школе, а также о том, кому посвящает свои победы и успехи.127
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