Легендарный Марадона приехал на тренировку на машине с полицейской мигалкой и сиреной (видео)

Чемпион мира-1986 легендарный Диего Марадона любит эпатировать публику нестандартными выходками. Ранее аргентинец со спущенными штанами закружил жену в страстном танце, что было затем выложено в сеть, а на этот раз эффектно появился на тренировке команды «Химнасия де Ла-Плата», которую возглавляет с сентября 2019 года.

На видео, опубликованном на странице TNT Sports в Twitter, видно, как Диего Армандо приехал на клубную базу на новеньком автомобиле BMW М4 стоимостью почти 200 тысяч долларов в сопровождении агента Кристиана Брагарника. При этом на машине были установлены полицейские мигалки и сирена. Таким образом, отныне появление Марадоны на тренировке не останется незамеченным.

Diego Maradona y su nuevo chichepic.twitter.com/10rjObMClN — TNT Sports LA (en) (@TNTSportsLA) July 13, 2020

Отметим, что по итогам сезона-2019/2020 «Химнасия де Ла-Плата» заняла лишь 19-е место из 24 участников чемпионата Аргентины. Тем не менее, руководство клуба решило продолжить сотрудничество с легендарным экс-футболистом, наивысшим достижением в тренерской карьере которого является выход в четвертьфинал ЧМ-2010 со сборной Аргентины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-одноклубник Марадоны по «Наполи» Пьетро Пуцоне стал бомжом.

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