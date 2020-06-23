26.54 / 26.74 29.67 / 30.08
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Марадона со спущенными штанами закружил жену в страстном танце (видео)

14:37 23 июня 2020
Диего Марадона

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины легендарный Диего Марадона, внебрачная дочь которого снялась в рекламе нижнего белья, после завершения блестящей игровой карьеры никак не может достичь каких-то весомых успехов в тренерской деятельности. Из-за этого имя обладателя «Руки Бога», как окрестил сам Диего свой знаменитый гол в ворота сборной Англии на ЧМ-1986, частенько попадает на сайты и газетные полосы вовсе не благодаря его спортивным успехам.

В сеть попало видео, на котором Марадона, слегка пошатываясь то ли от выпитого алкоголя, то ли в легком дурмане, пытается станцевать с женой страстную бачату, но у него это плохо получается. В итоге экс-футболист, видимо, от разочарования, снял прямо перед камерой штаны, обнажив свои ягодицы.

Отметим, что Диего Марадона с конца 2019 года возглавляет на родине клуб «Химнасия де Ла-Плата». По итогам сезона-2019/2020 команда заняла лишь 19-е место из 24 участников чемпионата Аргентины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марадона поздравил свой бывший клуб «Наполи» с победой над «Ювентусом» в финале Кубка Италии.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анастасия Недашковская

Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, потерявшей всю семью во время взрыва на Позняках

харьков

Отказываются лечить больных с коронавирусом: из харьковского диспансера массово увольняются врачи

Денис Шмыгаль

Для экономики Украины тотальный карантин хуже коронавируса, — Шмыгаль

Ружье

Мужчина обстрелял компанию отдыхающих на берегу моря в Одессе (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер