Марадона со спущенными штанами закружил жену в страстном танце (видео)

Спорт

Чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины легендарный Диего Марадона, внебрачная дочь которого снялась в рекламе нижнего белья, после завершения блестящей игровой карьеры никак не может достичь каких-то весомых успехов в тренерской деятельности. Из-за этого имя обладателя «Руки Бога», как окрестил сам Диего свой знаменитый гол в ворота сборной Англии на ЧМ-1986, частенько попадает на сайты и газетные полосы вовсе не благодаря его спортивным успехам.

В сеть попало видео, на котором Марадона, слегка пошатываясь то ли от выпитого алкоголя, то ли в легком дурмане, пытается станцевать с женой страстную бачату, но у него это плохо получается. В итоге экс-футболист, видимо, от разочарования, снял прямо перед камерой штаны, обнажив свои ягодицы.

Отметим, что Диего Марадона с конца 2019 года возглавляет на родине клуб «Химнасия де Ла-Плата». По итогам сезона-2019/2020 команда заняла лишь 19-е место из 24 участников чемпионата Аргентины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марадона поздравил свой бывший клуб «Наполи» с победой над «Ювентусом» в финале Кубка Италии.

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