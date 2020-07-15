Искали три дня: на Львовщине подросток сбежал из дома, чтобы защищать Украину от оккупантов

В Львовской области из дома сбежал 17-летний житель Пустомытовского района. Его обнаружили на Донбассе — на блокпосту у Славянска. Ранее под Киевом задержали ребенка-автоугонщика.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, 13 июля житель села Гринев Пустомытовского района обратился с заявлением об исчезновении 17-летнего сына. Правоохранители объявили несовершеннолетнего в розыск и разослали ориентирование в территориальные подразделения Нацполиции.

В результате в среду, 15 июля, парня разыскали в зоне проведения ООС — на блокпосту возле Славянска. По его словам, он хотел присоединиться к военным и с оружием в руках защищать наше государство.

Полицейские посоветовали Денису подождать несколько лет, чтобы получить за это время необходимые знания и навыки.

Ранее сообщалось, что две школьницы таинственно исчезли во Львове.

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter