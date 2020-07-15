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Неделю лечилась дома: коронавирус убил 20-летнюю украинку на Львовщине
В Львовской области, которая по-прежнему лидирует по новым случаям заболевания коронавирусной инфекцией (за сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 171 пациента, всего в регионе заболели 7425 человек), умерла 20-летняя девушка, впавшая в кому.
Как сообщает «ТСН», пациентку с положительным ИФА-тестом госпитализировали в Стрыйскую больницу в минувшую пятницу с тяжелой двусторонней пневмонией. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако девушка впала в кому и скончалась.
Отмечается, что до госпитализации девушка лечилась дома. По словам медиков, у нее были сопутствующие заболевания.
«Пациентка была нетранспортабельна, впала в кому. Все необходимые консультации были проведены. При таких пневмониях … они горячие. Буквально два-три дня и все», — говорит главный врач Стрыйской городской больницы Осип Бегей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве готовят проект постановления о продлении карантина, связанного с пандемией коронавируса, как минимум, до сентября. Документ могут рассмотреть уже на следующей неделе.330
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