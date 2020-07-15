Украина

Карантин в Украине продлят еще на месяц: Степанов сделал важное заявление

Минздрав готовит проект постановления, которым карантин, связанный с пандемией коронавируса, продлится минимум до сентября. При этом вопрос о необходимости продления адаптивного карантина Кабинет министров Украины рассмотрит на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, Министерство здравоохранения собирается внести коррективы в правила адаптивного карантина. При этом ограничения планируется продлить до осени. Документы о продлении карантина затем рассмотрят на заседании Кабмина.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Киеве может затянуться на неопределенное время — даже на полтора года.

246

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter