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Украина

Карантин в Украине продлят еще на месяц: Степанов сделал важное заявление

9:14 15 июля 2020
Максим Степанов

Минздрав готовит проект постановления, которым карантин, связанный с пандемией коронавируса, продлится минимум до сентября. При этом вопрос о необходимости продления адаптивного карантина Кабинет министров Украины рассмотрит на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, Министерство здравоохранения собирается внести коррективы в правила адаптивного карантина. При этом ограничения планируется продлить до осени. Документы о продлении карантина затем рассмотрят на заседании Кабмина.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Киеве может затянуться на неопределенное время — даже на полтора года.

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