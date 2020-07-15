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Мир

В Чехии столкнулись два поезда – есть жертвы (фото, видео)

11:53 15 июля 2020
Столкнувшиеся поезда

В Чехии произошла еще одна железнодорожная катастрофа. Возле города Чески-Брод, в 34 километрах к востоку от Праги, произошло столкновение пассажирского и товарного поездов. Как сообщает Euronews, погиб машинист одного из составов. Не менее 35 пассажиров получили травмы. Состояние десяти из них оценивается, как серьезное.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил, что машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал семафора.

Движение по этому участку железной дороги приостановлено.

Это уже в общей сложности пятое происшествии на железной дороге в стране за последний месяц. Самое серьезное из них, как писали «ФАКТЫ», произошло 7 июля близ границы с Германией. Тогда в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли два человека и еще 24 пострадали.

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