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В Чехии столкнулись два поезда – есть жертвы (фото, видео)
В Чехии произошла еще одна железнодорожная катастрофа. Возле города Чески-Брод, в 34 километрах к востоку от Праги, произошло столкновение пассажирского и товарного поездов. Как сообщает Euronews, погиб машинист одного из составов. Не менее 35 пассажиров получили травмы. Состояние десяти из них оценивается, как серьезное.
Another train collision in Czech Rep last night.— Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) July 15, 2020
CityElefant with 100 people, crashed into a stationary postal train at around 2130 at Český Brod.
The driver passed the signal on the red, is a very well-secured track. We're figuring out why. pic.twitter.com/G1hAF36cf5
Министр транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил, что машинист одного из поездов проехал на запрещающий сигнал семафора.
Движение по этому участку железной дороги приостановлено.
Это уже в общей сложности пятое происшествии на железной дороге в стране за последний месяц. Самое серьезное из них, как писали «ФАКТЫ», произошло 7 июля близ границы с Германией. Тогда в результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли два человека и еще 24 пострадали.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».