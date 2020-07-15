В Одессе разоблачили ушлых мошенников, которые воровали деньги с банковских карт (фото, видео)

В Одессе, где недавно задержали военнослужащего, торговавшего военным имуществом и взрывчаткой, правоохранители разоблачили злоумышленников, которые представлялись сотрудниками служб безопасности банков, узнавали у граждан данные банковских карточек и снимали с них деньги.

Как сообщают в ГУНП Одесской области, злоумышленники оборудовали нежилое помещение под Call-центр и подобрали несколько десятков сотрудников. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет около полумиллиона гривен.

По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

Также в одесской полиции сообщают о разоблачении двоих аферистов — парни 22 и 26 лет, представляясь брокерами, звонили людям в разные страны мира и предлагали вкладывать деньги в финансовые рынки и известные криптобиржи. Они добивались, чтобы люди открывали торговые счета на их интернет-платформе, а затем получали к ним доступ и присваивали деньги.

Сообщается, что организаторы схемы обустроили жилое помещение под Call-центр и наняли персонал. Правоохранители открыли дело по статье о мошенничестве.

В полиции, обнародовавшей данные операций, не уточняли, идет ли речь об одной преступной группировке, или же эти случаи не связаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», хакеры, использовав пандемию коронавируса и размещая в интернете объявления о продаже масок и санитайзеров, обманули около 1000 человек. Сумма ущерба составила более 3,5 миллиона гривен.

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