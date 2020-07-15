27.00 / 27.21 30.49 / 30.96
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе разоблачили ушлых мошенников, которые воровали деньги с банковских карт (фото, видео)

12:43 15 июля 2020
Задержание

В Одессе, где недавно задержали военнослужащего, торговавшего военным имуществом и взрывчаткой, правоохранители разоблачили злоумышленников, которые представлялись сотрудниками служб безопасности банков, узнавали у граждан данные банковских карточек и снимали с них деньги.

Как сообщают в ГУНП Одесской области, злоумышленники оборудовали нежилое помещение под Call-центр и подобрали несколько десятков сотрудников. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет около полумиллиона гривен.

По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

Также в одесской полиции сообщают о разоблачении двоих аферистов — парни 22 и 26 лет, представляясь брокерами, звонили людям в разные страны мира и предлагали вкладывать деньги в финансовые рынки и известные криптобиржи. Они добивались, чтобы люди открывали торговые счета на их интернет-платформе, а затем получали к ним доступ и присваивали деньги.

Сообщается, что организаторы схемы обустроили жилое помещение под Call-центр и наняли персонал. Правоохранители открыли дело по статье о мошенничестве.

В полиции, обнародовавшей данные операций, не уточняли, идет ли речь об одной преступной группировке, или же эти случаи не связаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», хакеры, использовав пандемию коронавируса и размещая в интернете объявления о продаже масок и санитайзеров, обманули около 1000 человек. Сумма ущерба составила более 3,5 миллиона гривен.

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

труп следователя СБУ

В Киеве найден мертвым следователь СБУ: выяснились детали трагедии

Задержание

В Одессе разоблачили ушлых мошенников, которые воровали деньги с банковских карт (фото, видео)

Николай Маломуж

Януковича на пост премьера назначали на воровской сходке, — генерал Николай Маломуж

Канье Уэст

Канье Уэст бился за пост президента США всего 10 дней

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер