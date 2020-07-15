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Мир

В Египте произошла утечка нефти и загорелся трубопровод – впечатляющие видео

12:46 15 июля 2020
Пожар на шоссе

В Египте, который уже принимает украинских туристов, на окраине столицы страны города Каира, произошло ЧП. Нефть из разрыва трубопровода Шукаир-Мостород, проложенного на глубине 1,5 метра, вылилась на проезжую часть шоссе и загорелась в результате интенсивного движения транспорта на этом участке автострады.

Как сообщает ABC, пострадали по меньшей мере 17 человек. Масштабный пожар уничтожил около 20 автомобилей, брошенных на дороге спасавшимися людьми.

По некоторым данным, перед пожаром был слышен взрыв.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черновцах горела фабрика по производству резиновой обуви и труб.


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