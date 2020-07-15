В Египте произошла утечка нефти и загорелся трубопровод – впечатляющие видео

В Египте, который уже принимает украинских туристов, на окраине столицы страны города Каира, произошло ЧП. Нефть из разрыва трубопровода Шукаир-Мостород, проложенного на глубине 1,5 метра, вылилась на проезжую часть шоссе и загорелась в результате интенсивного движения транспорта на этом участке автострады.

Как сообщает ABC, пострадали по меньшей мере 17 человек. Масштабный пожар уничтожил около 20 автомобилей, брошенных на дороге спасавшимися людьми.

По некоторым данным, перед пожаром был слышен взрыв.

Authorities say at least 17 people were injured after a ruptured crude oil pipeline ignited a massive fire on a desert highway in Egypt. https://t.co/Z7E4h9gJXA pic.twitter.com/NbUYlq80SN — ABC News (@ABC) July 15, 2020

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