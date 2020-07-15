Канье Уэст бился за пост президента США всего 10 дней

Известный американский рэпер Канье Уэст принял решение прекратить свою избирательную кампанию. Как уже сообщали «ФАКТЫ», муж Ким Кардашьян заявил о намерении баллотироваться на пост президента США 4 июля. Сделано это было в соцсетях, когда музыкант поздравлял соотечественников с Днем независимости.

Уэст был настроен весьма решительно, утверждает теперь издание The Intelligencer. Он нанял команду из 180 человек, в которую вошли десятки юристов. Их возглавил опытный политолог и стратег по выборам Стив Крамер. Он и рассказал журналистам, что 14 июля Канье распустил команду.

По словам Крамера, он получил распоряжение Уэста после того, как рэпер выставил в соцсетях процесс своей регистрации в качестве кандидата в президенты в штате Вайоминг.

Сам Стив с частью команды находился в это время во Флориде, решая различные юридические нюансы по регистрации Канье в этом штате. Другая часть помощников отправилась в Южную Каролину с той же целью.

«Не могу сказать ничего и плохого и ничего хорошего о Канье Уэсте. Знаю одно — он затеял все это не для пиара. Настроен был очень серьезно. В противном случае зачем бы стал нанимать 180 человек?! Однако любой человек, который впервые ввязывается в эту гонку, даже не представляет, с какими проблемами ему предстоит столкнуться уже на начальном этапе. Решение идти до конца или отказаться принимает всегда сам кандидат», — подчеркнул Крамер.

Уэст пока официально не делал никаких заявлений. Ранее стало известно, что Канье стремился зарегистрироваться не как независимый кандидат, а как представитель созданной им политической партии. «Я назвал ее Birthday Party. Потому что, если я одержу победу, это будет как день рождения для всех американцев», — заявил 43-летний рэпер.

The Intelligencer подчеркивает, что это была, пожалуй, самая короткая избирательная кампания в истории страны. Она продолжалась ровно 10 дней. Но их вряд ли можно назвать «днями, которые потрясли мир».

Напомним, день голосования в США назначен на 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент Дональд Трамп (Республиканская партия) и бывший вице-президент США Джо Байден (Демократическая партия). Последний официальный опрос общественного мнения проводился 6−7 июля агентством Reuters и IPSOS. Трампу удалось сократить разрыв. Рейтинг популярности Дональда составляет 37%. За Байдена были готовы голосовать 43% избирателей. Остальные 20% либо не определились с выбором, либо вообще не хотят поддерживать ни одного из этих двух кандидатов. Именно за эти голоса и идет сейчас основная борьба.

В начале июня Байден опережал Трампа на 10%.

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